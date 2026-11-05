Adventmarkt in Stockerau: Tierschutzverein öffnet am 12. Dezember die Hoftore

Der Österreichische Tierschutzverein öffnet am Samstag, 12. Dezember, von 11 bis 16 Uhr seine Hoftore in Stockerau für einen Adventmarkt mit Hofrundgängen.

Wenn der Duft von Weihnachtsbäckerei in der Luft liegt und die Vorfreude auf das Christkind wächst, wird es in Stockerau in Niederösterreich besonders gemütlich. Am Samstag, dem 12. Dezember, lädt der Österreichische Tierschutz verein von 11 bis 16 Uhr zu einem stimmungsvollen Adventmarkt auf sein Gelände ein.

Der Adventmarkt verbindet festliche Stimmung mit einem ernsten Anliegen. Der Österreichische Tierschutzverein nutzt die Veranstaltung, um auf seine tägliche Arbeit für Tiere aufmerksam zu machen, die über die Feiertage hinaus anhält.

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Hofrundgänge geben Einblick in die Tierschutzarbeit

Bei geführten Hofrundgängen können Besucher des Österreichischen Tierschutzvereins einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dabei lernen sie die Geschichten der tierischen Bewohner kennen.

Die Rundgänge zeigen, wie aus verängstigten oder hilfsbedürftigen Tieren wieder lebensfrohe Schützlinge werden. Viele dieser Tiere erhalten im Verein eine zweite Chance, die Besucher unmittelbar miterleben können.

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Die Führungen machen sichtbar, dass hinter jedem Schützling ein Weg steht, der Geduld und Fürsorge verlangt. Wer teilnimmt, erfährt aus erster Hand, wie der Verein Tiere in Not begleitet.

Geschenke kaufen für den guten Zweck

Besucher des Adventmarkts können beim Österreichischen Tierschutzverein Weihnachtsgeschenke erwerben und gleichzeitig eine Organisation unterstützen, die sich um Tiere in Not kümmert. Der Einkauf wird so zu einer Form der Hilfe.

Der Verein stellt den Gedanken in den Mittelpunkt, dass Weihnachten und Tierschutz zusammengehören. Die Veranstaltung soll zeigen, dass Hilfe für Tiere in Not auch dann wichtig bleibt, wenn die Feiertage vorüber sind.

Tierschutzarbeit kennt keine Feiertage

Die Versorgung, Pflege und Vermittlung der tierischen Schützlinge des Österreichischen Tierschutzvereins laufen auch an Feiertagen weiter. Der Adventmarkt macht genau diese Dauerarbeit sichtbar.

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Wer am 12. Dezember nach Stockerau kommt, verbringt einen Adventnachmittag und hilft zugleich jenen Tieren, die ihre Wünsche nicht selbst äußern können. Der Besuch verbindet damit Freizeit und praktische Unterstützung im Tierschutz.