Adrien Brody isoliert sich für Rolle in Hotelzimmer, verzichtet auf Annehmlichkeiten

Der zweifache Oscar-Preisträger Adrien Brody hat sich für sein Broadway-Deböut als Todeszellenhäfter in einem Hotelzimmer isoliert, um sich besser in die Rolle hineinzuversetzen. Er spielt den Amerikaner Nick Yarris, der mehr als zwei Jahrzehnte unschuldig in einer Todeszelle saß.

Der zweifache Oscar-Preisträger Adrien Brody (53, " Der Brutalist ", " Der Pianist ") hat sich für sein Broadway-Deböut als Todeszellenhäfter für fünf Monate in einem Hotelzimmer isoliert, um sich besser in die Rolle hineinzuversetzen.

"Es ist natürlich einsam", sagte der Schauspieler der US-Zeitschrift "Interview Magazine". "Aber ich spiele einen Mann, der noch viel tiefer in dieser Isolation lebte. Was ich erlebe, kratzt nur an der Oberfächse.

", In dem Stück "The Fear of 13" porträtiert er den Amerikaner Nick Yarris, der mehr als zwei Jahrzehnte unschuldig in einer Todeszelle saß. Für solche Rollen sei es notwendig, auf gewisse Annehmlichkeiten und Freiheiten zu verzichten, sagte Brody





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