Adrian Pertl kämpft um seine Weltcup-Karriere nach enttäuschender Saison

Der Slalom-Spezialist Adrian Pertl muss nach einer durchwachsenen Saison um seinen Platz im ÖSV-Kader kämpfen. Rückenprobleme und verpasste Ziele werfen Fragen für die Zukunft auf, doch der Athlet zeigt sich kämpferisch. Er muss nun für das Training selbst aufkommen und seine Zukunft als Heeressportler ist ungewiss.

Die vergangene Ski-Weltcup -Saison verlief für den österreichischen Slalom -Spezialisten Adrian Pertl alles andere als nach Wunsch. Nur ein einziges Mal konnte der 29-jährige Kärntner in die Punkteränge fahren, ein vierzehnter Platz in Wengen war das magere Resultat. Dies reichte nicht aus, um seinen angestrebten Platz im Kader des Österreichischen Skiverbandes ( ÖSV ) zu verteidigen.

Diese bittere Erkenntnis bestätigte Pertl selbst im Gespräch mit der Krone: „Natürlich ist das ein großer Rückschlag. Es ist bitter, aber ich habe die Vorgaben nicht erfüllt.“ Um seinen Platz im Kader zu sichern, hätte Pertl im Slalom-Weltcup unter die Top 30 der Disziplinenwertung kommen müssen – ein Ziel, das er deutlich verfehlte.

Die sportlichen Ergebnisse wurden zudem durch gesundheitliche Probleme überschattet. Anhaltende Rückenbeschwerden zwangen Pertl, gleich drei Weltcup-Rennen ausfallen zu lassen, was seinen Rhythmus empfindlich störte und die Chance auf bessere Resultate zunichtemachte.

Trotz dieser widrigen Umstände ist für Adrian Pertl ein vorzeitiges Aufgeben keine Option. Er blickt kämpferisch in die Zukunft und erklärt: „Für mich fühlt es sich nicht so an, als wäre alles vorbei. Ich will mich gut vorbereiten und noch einmal angreifen.“ Dieser unerschütterliche Wille ist ein wichtiger Motor für den Vizeweltmeister von 2021, der trotz allem nicht aufgeben will und den Blick nach vorne richtet. Sein Engagement und seine Entschlossenheit, sich der Herausforderung zu stellen, sind deutlich spürbar.

Auch wenn der Kaderstatus auf der Kippe steht, gibt es für Pertl zumindest eine kleine positive Nachricht: Er darf weiterhin mit der Weltcup-Trainingsgruppe des ÖSV trainieren. Allerdings ist diese Möglichkeit nun mit finanziellen Einbußen verbunden. Wie Pertl erklärt, muss er für das Training ab sofort einen Selbstbehalt zahlen. Dies stellt eine zusätzliche finanzielle Belastung dar, die in einer ohnehin schon unsicheren Phase seiner Karriere ins Gewicht fällt. Die finanzielle Situation könnte sich in den kommenden Monaten noch weiter zuspitzen. Sein Vertrag als Heeressportler läuft im Sommer aus, und ohne den gesicherten Kaderstatus des ÖSV könnte eine Verlängerung dieser wichtigen Anstellung kompliziert werden. Pertl gibt hierzu zu: „Da ist noch nichts entschieden.“

Die Unsicherheit über seine berufliche und sportliche Zukunft lastet spürbar auf ihm, doch er versucht, den Fokus auf die bevorstehende Vorbereitung zu legen und die Situation Schritt für Schritt anzugehen. Die Abhängigkeit von sportlichen Erfolgen und den damit verbundenen Fördermöglichkeiten ist im Profisport stets ein zweischneidiges Schwert, und Pertl muss nun die Konsequenzen einer schwachen Saison tragen, während er gleichzeitig versucht, die Weichen für eine erfolgreiche Rückkehr zu stellen und seine Karriere fortzusetzen. Der Weg zurück an die Spitze wird zweifellos hart, aber Pertl scheint bereit, diesen Kampf anzunehmen und alles zu geben, um seine Träume im Skisport weiterzuverfolgen.

Die Herausforderungen, denen sich Adrian Pertl gegenübersieht, sind vielfältig und reichen von sportlichen Leistungsvorgaben über gesundheitliche Rückschläge bis hin zu finanziellen und beruflichen Unsicherheiten. Die verpasste Top-30-Platzierung im Slalom-Weltcup ist ein klares Signal, dass die sportliche Leistung nicht den Erwartungen entsprach, und die Konsequenzen daraus sind nun unmissverständlich. Der Wegfall des automatischen Kaderstatus beim ÖSV bedeutet nicht nur eine geringere finanzielle Unterstützung, sondern auch eine veränderte Trainingsrealität, bei der er nun Kosten für die Teilnahme an Trainingsgruppen tragen muss. Diese Situation erfordert ein hohes Maß an Eigeninitiative und Durchhaltevermögen. Es ist verständlich, dass eine solche Entwicklung für einen Sportler, der sich jahrelang dem Wettkampfsport gewidmet hat, eine schwere Prüfung darstellt.

Die Tatsache, dass sein Vertrag als Heeressportler ausläuft und eine Verlängerung ohne Kaderstatus fraglich ist, erhöht den Druck zusätzlich. Diese Kombination von Faktoren könnte eine signifikante Wendung in seiner Karriere bedeuten, die ihn zwingt, seine sportlichen Ziele neu zu definieren oder nach alternativen Wegen zu suchen, um seine Leidenschaft für den Skisport fortzusetzen. Dennoch zeigt Pertls Haltung, dass er sich nicht unterkriegen lässt. Sein innerer Antrieb, „noch einmal anzugreifen“, ist ein starkes Indiz für seine mentale Stärke. Es bleibt abzuwarten, wie er die kommenden Monate nutzen wird, um sich physisch und mental auf eine neue Saison vorzubereiten und die notwendigen Mittel und Unterstützung zu finden, um seine Rückkehr in den Weltcup zu ermöglichen. Die österreichische Skiszene wird gespannt verfolgen, ob Adrian Pertl seine kämpferische Einstellung in konkrete Erfolge umwandeln kann und ob ihm eine erfolgreiche Wiederauferstehung im Slalom gelingt, die ihn zurück in die Weltspitze führt.





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Adrian Pertl Ski-Weltcup ÖSV Slalom Karriereende

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