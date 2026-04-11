Admira verpasst Befreiungsschlag gegen Austria Salzburg: 0:0 im Aufstiegsrennen

Admira Wacker kommt im Auswärtsspiel gegen Austria Salzburg nicht über ein 0:0 hinaus und verpasst den erhofften Befreiungsschlag im Aufstiegsrennen. Trotz spielerischer Dominanz und vieler Chancen gelang es nicht, einen Treffer zu erzielen.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir Ihnen, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Sollten Sie nicht wissen, wie das funktioniert, helfen Ihnen die folgenden Links: Marco Wagner durfte bei der Admira von Beginn an ran. Am Ende gab es aber eine Nullnummer gegen Austria Salzburg . Die Admira hat im Auswärtsspiel bei Austria Salzburg den erhofften Befreiungsschlag verpasst.

Das 0:0 brachte die Südstädter im engen Aufstiegsrennen nicht voran. Austria Salzburg - Admira Wacker 0:0. Seit Wochen laufen die Admiraner einem vollen Erfolg hinterher – und auch in Salzburg blieb die ersehnte Trendwende aus. Obwohl die Südstädter über weite Strecken die aktivere Mannschaft stellten, fehlten am Ende jene letzten Prozent, die Admira-Trainer Harald Suchard nach dem Spiel einforderte. Die Admira übernahm in Maxglan von Beginn an das Kommando. Mit konsequentem Pressing und viel Ballbesitz (58 Prozent) setzten die Gäste früh ein Ausrufezeichen: Topscorer Alexander Schmidt prüfte Salzburg-Goalie Simon Nesler-Täubl bereits in der 5. Minute. Kurz darauf folgte die nächste Möglichkeit durch Sturmpartner Justin Forst, doch auch er scheiterte am Keeper. Die Partie zwischen Austria Salzburg und Admira Wacker endete torlos mit 0:0, was für die Admira einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg bedeutete. Trotz der Dominanz und der besseren Spielanteile, die die Admira über weite Strecken des Spiels zeigte, gelang es nicht, die gegnerische Abwehr zu überwinden und einen Treffer zu erzielen. Trainer Harald Suchard betonte nach dem Spiel, dass trotz der aktiven Spielweise und des hohen Ballbesitzes die entscheidenden Prozente in der Offensive fehlten, um den Sieg zu sichern. Die Admira startete druckvoll in die Partie und setzte die Gastgeber von Beginn an unter Druck. Der frühe Einsatz von Marco Wagner in der Startelf war ein Zeichen des Vertrauens seitens des Trainers, doch die Offensivbemühungen führten letztendlich nicht zum gewünschten Erfolg. Die Admira hatte zahlreiche Chancen, um in Führung zu gehen, darunter vielversprechende Möglichkeiten durch Topscorer Alexander Schmidt und Sturmpartner Justin Forst. Jedoch scheiterten beide an der starken Leistung des Salzburg-Goalies Simon Nesler-Täubl. Das Unvermögen, die Chancen zu nutzen, kostete die Admira wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg. Die Enttäuschung über das Unentschieden war groß, da die Mannschaft mehr investiert hatte und das Spiel eigentlich dominierte. Die fehlende Effektivität vor dem Tor war der Hauptgrund für das torlose Remis. Die Admira wird nun versuchen, im nächsten Spiel wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren und die verlorenen Punkte wieder gutzumachen. Das 0:0-Unentschieden gegen Austria Salzburg verdeutlicht die aktuelle Situation der Admira im Aufstiegsrennen. Obwohl die Mannschaft spielerisch überzeugt und das Spielgeschehen dominierte, mangelte es an der nötigen Durchschlagskraft im Angriff. Die taktische Ausrichtung, das hohe Pressing und der hohe Ballbesitz waren positive Aspekte, die jedoch durch die fehlende Effizienz im Abschluss neutralisiert wurden. Die Leistung von Goalie Simon Nesler-Täubl von Austria Salzburg muss ebenfalls hervorgehoben werden, da er mit seinen Paraden die Admira-Angreifer zur Verzweiflung trieb und so den Punktgewinn für sein Team sicherte. Die Admira wird in den kommenden Wochen hart daran arbeiten müssen, ihre Offensivqualitäten zu verbessern und die Chancenverwertung zu optimieren, um die gesteckten Ziele im Aufstiegskampf zu erreichen. Die Trainer- und Mannschaftsführung wird die gesammelten Erfahrungen analysieren und die notwendigen Veränderungen vornehmen, um die Leistungsfähigkeit der Mannschaft weiter zu steigern. Die Fans der Admira hoffen auf eine baldige Trendwende und weitere erfolgreiche Spiele in der laufenden Saison. Das Spiel war ein Spiegelbild der aktuellen Saison der Admira: viel Engagement, spielerische Dominanz, aber fehlende Effizienz. Das Team muss lernen, die Chancen besser zu nutzen und die individuellen Fehler zu minimieren, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein. Die Fans und Verantwortlichen hoffen, dass die Admira aus diesem Unentschieden die richtigen Lehren zieht und in den kommenden Spielen die notwendigen Schritte nach vorne macht. Die anhaltende Suche nach einem vollen Erfolg wird die Mannschaft weiterhin motivieren, hart zu arbeiten und sich zu verbessern





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Admira Wacker Austria Salzburg Fußball Aufstiegsrennen 0:0 Harald Suchard Alexander Schmidt Justin Forst

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg hält arabische Gäste von Salzburg fernDer Nahost-Konflikt zwingt arabische Touristen dazu, weniger zu reisen – damit bleibt auch Österreich als Urlaubsziel aus. Das trifft einige ...

Read more »

Parkplatz oder Grünfläche: Streit in Salzburg eskaliertParkplatz-Streit Salzburg: Geplante Grüninseln in Riedenburg sorgen für Konflikt zwischen Anrainern und Stadt. Aktuelle Entwicklungen im Überblick.

Read more »

Dramatisches Finish: LASK entreißt Salzburg in letzter Sekunde den SiegIn einem packenden Bundesligaspiel drehte der LASK in der Nachspielzeit das Spiel gegen Red Bull Salzburg und feierte einen 3:2-Auswärtssieg. Kjaergaards Ausgleich schien die Wende zu bringen, doch Mbuyamba schoss den LASK ins Glück.

Read more »

'Bei allem Respekt...' – Janko-Klartext zu SalzburgGanz große Katerstimmung bei Red Bull Salzburg. Die Bullen kassierten am Freitagabend eine 2:3-Pleite gegen den LASK – ein Sinnbild der Saison.

Read more »

Salzburg-Spieler darf nicht mit Team trainierenChristoph Nister begann im September 2016 für die Kronen Zeitung zu arbeiten und ist am Standort Salzburg als Ressortleiter der Sportredaktion und stellvertretender Chef vom Dienst tätig. Im Sportressort zählen Red Bull Salzburg und der nordische Wintersport zu seinen Kerngebieten.

Read more »

Letzter Strohhalm? Droß hofft gegen Lengenfeld auf BefreiungsschlagDas Schlusslicht braucht im Nachbarschaftsderby einen Sieg, um die realistische Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. (NÖNplus)

Read more »