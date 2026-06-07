Adi Niederkorn: Eine Reporterlegende geht in Pension

Nach 40 Jahren als Sportreporter verabschiedet sich Adi Niederkorn in den Ruhestand. Im Interview spricht er über seine Karriere, Highlights und die Veränderungen im Journalismus.

Nach 40 Jahren als Sport reporter verabschiedet sich Adi Niederkorn in den Ruhestand. Der 65-Jährige, der für den ORF und vor allem für Ö3 arbeitete, war bei unzähligen Fußball spielen und Skirennen live dabei.

Im Interview blickt er auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, die ihn von den Fußballstadien bis zu den Skipisten führte. Er spricht über die Veränderungen im Sportjournalismus, die Begegnungen mit Sportlegenden und seine Pläne für die Zukunft. Im Allianz Stadion, der Heimat von Rapid Wien, wo er selbst Fan ist, erzählt Niederkorn von den Anfängen. Er lernte bei den Größen Edi Finger senior und Heinz Prüller, begleitete die Karrieren von Andreas Herzog, Toni Polster, Franz Klammer und Marcel Hirscher.

Besonders die Zeit im Duo Adi und Edi mit Edi Finger junior bezeichnet er als die schönste Phase. Die ersten Wochen im Ruhestand genießt er mit Urlaubsgefühl, doch der Ernst des Lebens kehrt mit dem Ski-Weltcupstart in Sölden zurück. Er freut sich darauf, Sportereignisse ohne beruflichen Druck zu erleben. Niederkorn reflektiert auch die Veränderungen im Radiojournalismus: Live-Einstiege wurden kürzer, Musik dominiert, und Reisekosten sparen.

Er bereut nichts, denn er erlebte die goldene Ära des Sportjournalismus. Seine Bewunderung gilt Marcel Hirscher, dessen Professionalität und Disziplin ihn tief beeindruckt haben. Freundschaften mit Sportlern wie Michael Walchhofer entstanden, doch heute sei solche Nähe kaum noch möglich. Er beneidet die jungen Reporter nicht, die nach Niederlagen hoch emotionale Athleten interviewen müssen.

Marko Arnautović wäre einer, der ehrlich antworten würde. Ein Traum-Interview mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo blieb unerfüllt. Die anstehende WM in den USA und Mexiko reizt ihn nicht mehr - die Strapazen von 1994 mit Sonnenstich und Erdbeben sitzen tief. So beginnt nun der verdiente Ruhestand für eine Reporterlegende





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