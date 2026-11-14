Addams Family Musical am Stadttheater Baden: Ausverkaufte Premieren mit Drew Sarich

Das Addams Family Musical begeistert am Stadttheater Baden. Mit Drew Sarich und Ann Mandrella in den Hauptrollen feiert die Inszenierung von Intendant Andreas Gergen hohen Publikumszuspruch und ausverkaufte Vorstellungen.

Am Stadttheater Baden feiert das Musical " Addams Family" große Erfolge und hat bereits vor der Premiere die restlichen zehn Vorstellungen ausverkauft. Die Inszenierung unter der Intendanz von Andreas Gergen nutzt die Beliebtheit der morbiden Familiendynastie, um ein unterhaltsames Theatererlebnis zu bieten, das traditionelle Normen auf humorvolle Weise auf den Kopf stellt. Besonders die Besetzung mit Drew Sarich in der Hauptrolle des Gomez Addams trägt maßgeblich zum hohen Kartenabsatz bei.

Handlung und dramaturgische Basis

Das Musical basiert auf einer Geschichte von Marshall Brickman und Rick Elice und knüpft an die Comic-Tradition an, die seit 1932 besteht. Die Handlung beginnt banal: Die Tochter Wednesday verliebt sich in einen durchschnittlichen Jungen und lädt dessen Familie zum Abendessen ein. Auf diese Weise prallen zwei völlig unterschiedliche Welten und Wertevorstellungen aufeinander. Während die Beineke-Familie versucht, ein konventionelles Dinner zu führen, zeigt die Familie Addams ihre unkonventionelle Natur. Die Botschaft des Stücks betont zwar universelle Themen wie Fürsorge und den Wunsch nach Anerkennung, behält aber den Fokus auf der Unterhaltung der beliebten Charaktere.

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Regie und musikalisches Konzept

Regisseur Francesc Abós inszeniert die Produktion mit dem Ziel, die Figuren authentisch und im Stil der Vorlage darzustellen. Die musikalische Partitur stammt von Andrew Lippa und kombiniert lateinisch angehauchte Rhythmen mit melodischen Strukturen. Dirigent Michael Zehetner leitet das Orchester mit hohem Tempo und viel Schwung. Diese temporeiche Spielweise stellt hohe Anforderungen an die Sänger, wobei die rhythmische Präzision nicht immer konstant gehalten werden kann. Der Chor der Addams-Ahnen zeigt ebenfalls noch Potential bei der Textverständlichkeit, da der klassische Klang manchmal nicht ganz den nötigen unkonventionellen Stil trifft.

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Darstellerische Leistungen und Besetzung

Drew Sarich präsentiert sich als Gomez Addams mit spanischem Akzent und spielt einen Familienvater, der zwischen den Ansprüchen seiner Frau und seiner Tochter steht. Ann Mandrella verkörpert seine Ehefrau Morticia perfekt als morbide und geisterhaft schwebende Gestalt. Das Paar wirkt auf der Bühne durch ein amüsantes Pointen-Pingpong mit echtem Funken, was durch ihre Ehe im echten Leben zusätzlich verstärkt wird. Celena Pieper sorgt für großartige Gesangsleistungen als Wednesday Addams, die selten lächelt. Boris Pfeifer und Missy May brechen als Elternpaar Beineke mit ihrer spießigen Art humorvoll die Routine des Abends.

Theaterhistorischer Kontext und Zukunft

Die Familie Addams tritt seit 1932 in Erscheinungen auf und hat diverse Verfilmungen sowie Serien wie "Wednesday" auf Netflix erlebt. Seit 2009 existiert das Musical, das nun am Stadttheater Baden eine erfolgreiche Premiere feiert. Für das Stadttheater Baden ist diese Produktion ein entscheidender Baustein für eine erfolgreiche Saison. Der Musical-Zug hat laut Intendant Andreas Gergen längst Fahrt aufgenommen. Angesichts des hohen Publikumsinteresses und der ausverkauften Vorstellungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die "Addams Family" bald wieder in den Spielplan der Badener Bühne zurückkehrt.