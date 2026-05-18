Actress Luna Jordan, a promising talent, dies mit 24 Jahren

Luna Jordan, eine talentierte Schauspielerin, ist mit 24 Jahren überraschend gestorben. Sie war ein großes Nachwuchstalent in Film und Fernsehen und war in jüngster Zeit in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter auch bekannte Serien wie Polizeiruf und Jenseits der Spree. Ihr Karrierehauch hatte großes Potenzial sowohl national wie auch international. Leider ist das Leben ereignisversseilt.

Die Schauspielerin Luna Jordan ist mit nur 24 Jahren überraschend gestorben. Sie galt als großes Nachwuchstalent in Film und Fernsehen. Ihr Tod wurde bereits am Mittwoch überraschend verkündet.

Nähere Angaben zu den Umständen ihres Todes wurden nicht gemacht. Jordan war aufgrund ihrer vielseitigen Karriere bereits bekannt für ihre Arbeit in mehreren Film- und Fernsehproduktionen, darunter im Polizeiruf und der ZDF-Serie Jenseits der Spree. Ihre Karriere hatte international beachtetes Potential, da sie in der Serie Euphorie und den Filmen Run Me Wild und Hamburg Days zu sehen war. Ihr plötzlicher Tod sorgte in der Branche für große Bestürzung





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