Achtung vor Betrugsmasche mit gefälschten Fahrzeugberichten beim Autoverkauf

Kriminelle fordern von privaten Autoverkäufern oder -käufern die Zahlung für gefälschte Online-Fahrzeugberichte. Die Webseiten sind professionell gestaltet, aber sind reine Betrugsversuche, um an Geld und persönliche Daten zu gelangen. Die Polizei warnt und gibt Verbrauchertipps.

In einer neuen Betrugsmasche zielen Täter auf private Autoverkäufer und -käufer ab. Ein typisches Szenario: Ein Mann interessiert sich für einen Audi, vereinbart einen Besichtigungstermin mit einer jungen Verkäuferin.

Doch dann ändern die angeblichen Käufer ihr Verhalten: Sie behaupten, eine lange Anfahrt zu haben, und bestehen darauf, vorab einen kompletten Fahrzeugbericht von einer bestimmten Webseite herunterzuladen. Wie das Technikmagazin heise.de berichtet, handelt es sich dabei um eine perfide Falle. Die präsentierten Webseiten sind gefälscht, oft mithilfe von Künstlicher Intelligenz innerhalb weniger Tage erstellt. Unabhängig davon, ob das eingegebene Kennzeichen überhaupt existiert oder zu einem realen Fahrzeug gehört, wird nach der Eingabe sofort eine positive Rückmeldung angezeigt.

Der eigentliche Trick: Für den angeblichen Report werden etwa 20 Euro fällig. Bei der Zahlung schlagen jedoch häufig die Betrugserkennungssysteme der Banken an, was eine Transaktion blockieren kann. Sollte eine Zahlung dennoch durchgehen, versuchen die Täter oft, weitere Abbuchungen vorzunehmen. Neben den Finanzdaten erbeuten sie auch persönliche Informationen und die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN).

Diese werden für nachfolgende Betrügereien missbraucht, etwa um selbst als seriöser Verkäufer aufzutreten und mit echten Fahrzeugdaten falsches Vertrauen aufzubauen. Die Polizeibehörden warnen ausdrücklich vor dieser Methode. Ein offizieller, in dieser Form angebotener Fahrzeugbericht existiert nicht. Als Verkäufer sollte man bei solchen Forderungen umgehend den Kontakt abbrechen.

Falls bereits gezahlt wurde, muss umgehend die Bank informiert werden, um die Zahlung zurückzuholen und die Kreditkarte sperren zu lassen. Die Kriminellen passen ihre Vorgehensweise laufend an, wechseln Domains und Gestaltungsvorlagen. Allen Varianten ist jedoch gemein, dass sie Teil eines organisierten Betrugs sind. Autobesitzer und -interessierte sollten daher besonders wachsam sein, wenn ungewöhnliche Zahlungsaufforderungen für angebliche Reports oder Gutachten gestellt werden.

Im Zweifel ist es sicherer, von solchen Transaktionen abzusehen und den potenziellen Käufer persönlich kennenzulernen und den Wagen vor Ort zu besichtigen





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