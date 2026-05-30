Achtstündige Totalsperre am Brenner: Massive Verkehrsbehinderungen in Tirol und ganz Westösterreich

Am heutigen Tag steht Tirol vor einer historischen Verkehrssperre: Die Brenner-Autobahn wird acht Stunden komplett gesperrt. Tausende Fahrzeuge werden auf Ausweichstrecken umgeleitet, was zu kilometerlangen Staus führt. Die Protestaktion löst eine der größten Verkehrschaos in der Region aus.

Tirol erwartet heute einen beispiellosen Verkehr stag mit einer achtstündigen Totalsperre der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung in den Alpen. Ab 11 Uhr wird die Brenner Autobahn (A13) aufgrund einer Protest aktion komplett gesperrt.

Bereits ab 9 Uhr gilt für Transit-Lkw ein Fahrverbot. Pkw müssen spätestens um 11 Uhr an den Mautstellen Schönberg oder am Brenner wenden. Die Polizei spricht von einer klaren Sperrzone, in der kein Transitverkehr geduldet wird. Die Behörden warnen vor massiven Verzögerungen im gesamten Alpenraum und fordern Urlauber auf, Tirol weiträumig zu umfahren.

Gleichzeitig wird eine massive Verlagerung des Verkehrs auf Ausweichstrecken erwartet, was zu weiteren Staus führen dürfte. Besonders betroffen ist Vorarlberg, wo vor dem Pfändertunnel kilometerlange Staus vorhergesagt werden. Auch im Raum Lustenau und auf Schweizer Autobahnen um Chur wird mit erheblichen Verkehrsproblemen gerechnet. Zehntausende zusätzliche Fahrzeuge könnten auf den alternativen Routen unterwegs sein.

Neben der Autobahn sind auch die Brenner-Bundesstraße und die Ellbögener Landesstraße für den Durchzugsverkehr gesperrt, wodurch es faktisch keine klassische Ausweichroute mehr durch das Wipptal gibt. Erlaubt bleibt lediglich Ziel- und Quellverkehr, wobei Personen mit einer Unterkunft in Tirol eine Bestätigung vorweisen müssen. Verkehrsexperten gehen davon aus, dass sich die Situation bereits am frühen Morgen zuspitzt, nachdem bereits am Freitag erste Staus zu verzeichnen waren.

Die Protestveranstaltung, die von 13 bis 16.30 Uhr stattfinden soll, war zunächst von der Bezirkshauptmannschaft verboten worden. Das Tiroler Landesverwaltungsgericht hat dieses Verbot jedoch wegen Rechtswidrigkeit und Verletzung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit aufgehoben. Daraufhin wurde die Demonstration von den Behörden nicht weiter untersagt





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