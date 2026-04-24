Achmetow kauft Luxusapartment in Monaco für 471 Millionen Euro

Der ukrainische Milliardär Rinat Achmetow hat Berichten zufolge ein Luxusapartment im Neubauprojekt Mareterra in Monaco für einen Preis von 471 Millionen Euro erworben. Die Transaktion könnte einen neuen Rekord für den teuersten Wohnimmobilienverkauf weltweit darstellen.

Der ukrainische Milliardär Rinat Achmetow hat Medienberichten zufolge eine luxuriöse Wohnung im Fürstentum Monaco erworben. Der Deal, der bereits im Jahr 2024 abgeschlossen wurde, soll einen Kaufpreis von schätzungsweise 471 Millionen Euro haben und könnte damit einen neuen Rekord für den teuersten Wohnimmobilienverkauf weltweit aufstellen.

Die Transaktion basiert auf Informationen aus Grundbuchunterlagen und weiteren Dokumenten, die von Bloomberg und anderen Nachrichtenagenturen ausgewertet wurden. Die Immobilie befindet sich im prestigeträchtigen Gebäude “Le Renzo”, das Teil des hochmodernen Neubauprojekts Mareterra im exklusiven Stadtteil Monte-Carlo ist. Mareterra gilt als eine der jüngsten und begehrtesten Wohnanlagen in Monaco, die sich durch ihre luxuriöse Ausstattung und ihre erstklassige Lage auszeichnet.

Die erworbenen Räumlichkeiten erstrecken sich über eine beeindruckende Fläche von rund 2.500 Quadratmetern und umfassen insgesamt 21 Zimmer, verteilt auf fünf Etagen. Zu den luxuriösen Ausstattungsmerkmalen gehören unter anderem ein privater Swimmingpool, ein Whirlpool und mehrere Stellplätze für Fahrzeuge. Die Holdinggesellschaft System Capital Management (SCM), die Rinat Achmetow gehört, bestätigte den Kauf gegenüber Bloomberg, verzichtete jedoch auf die Nennung des genauen Kaufpreises oder detaillierter Informationen über die Immobilie selbst.

SCM betonte, dass das internationale Investmentportfolio des Unternehmens seit über einem Jahrzehnt ein eigenständiges Premium-Immobilienportfolio umfasst und dass man bereits 2021 als einer der ersten Investoren in das Projekt “Le Renzo” eingestiegen ist. Dieser Kauf unterstreicht das Engagement von Achmetow und SCM im Bereich hochwertiger Immobilieninvestitionen auf internationaler Ebene.

Die Transaktion reiht sich in eine Reihe von High-End-Immobilienkäufen ein, die in den letzten Jahren in Monaco stattgefunden haben, und trägt dazu bei, den Ruf des Fürstentums als eines der exklusivsten Wohngebiete der Welt zu festigen. Mit einem berichteten Kaufpreis von 471 Millionen Euro übertrifft diese Transaktion deutlich andere teure Immobilienverkäufe weltweit. Zum Vergleich: Ein bekanntes Stadthaus im Londoner Stadtteil Chelsea wurde Berichten zufolge für rund 317 Millionen Euro verkauft.

Das Projekt Mareterra hat sich in kurzer Zeit zu einer der teuersten Adressen der Welt entwickelt, mit Quadratmeterpreisen, die über 100.000 Euro liegen und monatlichen Mietpreisen, die bis zu 150.000 Euro erreichen können. Monaco selbst wird laut einer Studie des Immobilienberaters Savills weiterhin als der teuerste Markt für Wohnimmobilien weltweit eingestuft. Die durchschnittlichen Quadratmeterpreise lagen zwischen 2024 und 2025 bei rund 52.000 Euro.

Diese hohen Preise sind auf eine Kombination aus begrenztem Flächenangebot und einer anhaltend hohen Nachfrage von internationalen Käufern zurückzuführen, die Monaco als sicheren Hafen für ihr Vermögen und als attraktiven Wohnort schätzen. Der Kauf von Rinat Achmetow ist ein weiteres Beispiel für die anhaltende Attraktivität Monacos für wohlhabende Investoren und unterstreicht die Bedeutung des Fürstentums als globalen Finanz- und Immobilienstandort.

Die Investition in “Le Renzo” und Mareterra zeigt, dass Achmetow langfristig auf den Wert und die Stabilität des Monakoer Immobilienmarktes setzt





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rinat Achmetow Monaco Immobilien Luxusimmobilien Mareterra Le Renzo Immobilienmarkt Investition

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Innenministerium geht gegen einen Adelsnamen vorEine Österreicherin muss weiter um ihren Namen kämpfen – und das schon eineinhalb Jahre lang. Die Frau ließ sich einen neuen Pass machen und ...

Read more »

Das Bundeskanzleramt gönnt sich einen Propaganda-PodcastChristian Stocker (ÖVP) erfüllt sich einen Politikertraum: Ein Interviewformat ohne kritische Fragen und mit viel Raum für Kontemplation. Damit ist er freilich in der heimischen Politiklandschaft...

Read more »

Reichster Ukrainer kauft teuerste Wohnung der WeltEin Deal, der selbst im exklusiven Monaco für Aufsehen sorgt: Der ukrainische Milliardär Rinat Achmetow hat sich dort eine Luxuswohnung für ...

Read more »

Ukrainischer Milliardär Achmetow erwirbt Luxuswohnung in Monaco für 471 Millionen EuroRinat Achmetow, ein ukrainischer Milliardär, hat eine Luxuswohnung im neu errichteten Stadtteil Mareterra in Monaco für einen Preis von 471 Millionen Euro erworben. Die Transaktion ist eine der teuersten bekannten Wohnimmobilientransaktionen weltweit und erfolgt zu einer Zeit, in der Achmetows Unternehmensgruppe durch den Krieg in der Ukraine stark belastet ist.

Read more »

Todt enthüllt: Schumacher verursachte Crash mit Villeneuve absichtlichEhemaliger Ferrari-Teamchef Jean Todt gesteht im Podcast ein, dass Michael Schumacher 1997 absichtlich mit Jacques Villeneuve kollidierte und auch 2006 in Monaco einen Fahrfehler vorgetäuscht haben soll. Willi Weber kritisiert Todts Aussagen scharf.

Read more »

Ingrid Thurnher will 'Weichen für einen besseren ORF stellen'Die am Donnerstag gewählte Generaldirektorin des ORF will in den acht Monaten ihrer Amtszeit Vertrauen zurückgewinnen.

Read more »