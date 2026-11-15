Achké und Jul: Lucky Luke als Satire auf Fake News und Fanatismus

Zeichner Achdé und Texter Jul thematisieren in ihrem neuen Lucky Luke Band kritisch religiösen Fanatismus, Fake News und die Ausbeutung von Glaube. Ein Gespräch über die kulturelle Bedeutung der Ikone und die Freiheit der Kreativen.

Lucky Luke, die kulturelle Ikone, die seit 80 Jahren Generationen von Lesern in ganz Europa und weltweit verbindet, steht erneut im Mittelpunkt. Die aktuellen Zeichner Achdé und Texter Jul Berjeaut nutzen die Figur nicht nur für historische Abenteuer, sondern wenden sie gezielt als scharfe Satire auf die gegenwärtige gesellschaftliche Lage an. In ihrem neuen Album kritisieren sie blinden Fanatismus, die Verbreitung von Fake News und die Ausbeutung menschlicher Leichtgläubigkeit durch unseriöse Akteure. Damit verbinden sie gut dokumentierte historische Ereignisse mit Themen, die auch in der modernen Informationslandschaft hohe Resonanz finden und zur Reflexion anregen.

Kritik an menschlicher Leichtgläubigkeit und Ausbeutung

Die beiden Kreativen üben keine direkte Religionskritik im traditionellen Sinne. Stattdessen richten sie den Fokus auf die menschliche Natur und speziell auf die Neigung der Menschen, anderen wie Schafe blind zu folgen. Diese Leichtgläubigkeit wird von bestimmten Gruppen für eigene, oft monetäre Zwecke ausgenutzt. Der Kern der Kritik liegt also nicht im Glauben an sich selbst, sondern in der systematischen Ausbeutung dieses Glaubens durch jene, die das Potenzial der Gläubigen für den eigenen Profit nutzen. Lucky Luke fungiert in dieser Erzählung als Inbegriff des Einzelgängers, der sich einer eigenen, absurd anmutenden Religion anschließt, um diese Mechanismen offenzulegen.

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Fake News und soziale Medien als toxische Faktoren

In der aktuellen Ausgabe greifen Achdé und Jul Themen auf, die unmittelbar mit der heutigen digitalen Realität verknüpft sind. Informationen werden zunehmend verdreht, sei es durch soziale Netzwerke oder durch Medien, die objektiv weniger werden. Diese Fake News werden als toxische Informationen beschrieben, die gezielt verbreitet werden, um Schaden anzurichten. Ein prominenter Ausgangspunkt der Handlung ist dabei eine sonderbare Figur, die fest daran glaubt, die Erde sei flach. Dies dient als metaphorischer Einstieg, um die Absurdität von Verschwörungstheorien und der gezielten Desinformation in der modernen Welt zu verdeutlichen und den Leser mit einer bekannten, aber satirisch überzogenen Problematik konfrontiert.

Historische Verankerung und universelle Werte der Figur

Lucky Luke transportiert universelle Werte, die bis heute aktuell sind und eine Verbindung zur Lebenswelt der Leser herstellen. Die Autoren wählen historische, gut dokumentierte Ereignisse aus und verknüpfen sie mit zeitgenössischen Fragestellungen. Während frühere Bände Themen wie Sklaverei in "Fackeln im Baumwollfeld", den Kampf der Gewerkschaften in "Letzte Runde für die Daltons" und jüdische Auswanderer in "Das gelobte Land" behandelten, widmet sich das aktuelle Werk der Privatisierung von Religion und der damit verbundenen Geschäftemacherei. Ob es um den religiösen Fanatismus geht, der damals schon aktuell war und heute wieder hochkocht, oder um politische Figuren wie Donald Trump, die Themen sind brisant und ergeben ein interessantes Spiegelbild der Gegenwart.

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Vergleich mit Marvel und die einzigartige Tiefe von Lucky Luke

In gewisser Weise kann Lucky Luke als Superheld betrachtet werden, der außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt, Menschen rettet und als Gesetzeshüter fungiert. Dies zeigt eine Verbindung zu Figuren aus dem Marvel-Universum auf. Allerdings besitze Lucky Luke, so Jul Berjeaut, eine gewisse Tiefe, die über klassische Marvel-Figuren hinausgehe. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Lucky Luke als Waisenkind keine wirklichen psychologischen Probleme hat. Im Gegensatz zu Charakteren wie Daredevil, der blind ist, oder Iron Man, der ein schlechtes Gewissen wegen des Waffenverkaufs hat, ist Lucky Luke ein Optimist, mit dem es gut steht und der mit sich im Reinen ist. Diese positive, ambivalente Figur bleibt trotz ihrer messianischen Züge eine geheimnisvolle Gestalt, woran der Verlag das Geheimnis um seine persönlichen Glaubensüberzeugungen bewusst bewahrt.

Das Erbe von Morris und Goscinny sowie die kreative Freiheit

Achdé und Jul sehen sich in der Tradition der beiden Genies, die die Figur prägten. Morris gilt als großer Meister des Comics, der mit seinem zeichnerischen Talent das Genre für ein breites Publikum definierte. Goscinny war das erzählerische Genie, das die Geschichten von einfachen Western-Parodien zu vielschichtigen, komplexen Erzählungen mit vielen Zwischentönen entwickelte, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprachen. Für die aktuellen Autoren ist es ein Traum, an Lucky Luke zu arbeiten. Der Verlag bietet ihnen ein hohes Maß an Vertrauen und kreative Freiheit, ohne große Einschränkungen. Die Leserschaft reagiert mit großer Neugier auf neue Abenteuer, wobei Kritik an der aktuellen Ausrichtung der Serie äußerst gering ist, was die anhaltende Faszination für die Figur unterstreicht.