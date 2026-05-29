AC Milan's Ralf Rangnick Sparks Rumblings in Italy: Austrian Success Coach Oliver Glasner as a Potential Coach

AC Milan's Team Chief Ralf Rangnick, whose contract expires after the World Cup, is being considered as a hot candidate by the Italian club. Should he join Milan, he might bring an Austrian success coach, Oliver Glasner, to the club.

AC Milan sorgt kurz vor der WM plötzlich für Wirbel um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ! Der Deutsche gilt weiter als heißer Kandidat bei den Rossoneri. Jetzt wird die Causa noch brisanter: Sollte Rangnick nach Mailand wechseln, könnte er einen österreichischen Erfolgstrainer mitbringen.

Obwohl die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem ÖFB zuletzt positiv verlaufen sein sollen, gilt Teamchef Ralf Rangnick in Italien weiterhin als heißer Kandidat bei AC Milan. Der Vertrag des Teamchefs läuft nach der WM aus, eine endgültige Einigung mit dem ÖFB gibt es bislang aber noch nicht. Und genau daraus könnte jetzt ein echter Trainer-Hammer entstehen. Denn sollte Rangnick tatsächlich bei den Rossoneri übernehmen, könnte er offenbar einen österreichischen Erfolgstrainer gleich mit nach Mailand bringen.

Denn wie italienische Medien nun berichten, zählt Oliver Glasner zu den möglichen Wunschkandidaten Rangnicks für die Trainerbank bei Milan. Der Oberösterreicher machte zuletzt europaweit Schlagzeilen, nachdem er Crystal Palace sensationell zum Triumph in der UEFA Conference League geführt hatte. Doch bereits davor wird der frühere LASK- und Frankfurt-Coach immer wieder mit internationalen Topklubs in Verbindung gebracht. Die Verbindung zu Rangnick ist dabei alles andere als zufällig.

Bereits zu Red-Bull-Zeiten arbeiteten beide eng im selben System: Glasner war Co-Trainer unter Roger Schmidt in Salzburg, während Rangnick als Sportdirektor die sportliche Linie vorgab. Nach Informationen von „Sky Italia“ könnte Rangnick bei Milan deutlich mehr Einfluss bekommen als ein gewöhnlicher Sportdirektor. Demnach soll der Deutsche umfangreiche Kompetenzen fordern — vom Scouting über die Nachwuchsarbeit bis hin zur gesamten sportlichen Ausrichtung des Vereins. Vor allem bei der Wahl des neuen Trainers wolle Rangnick offenbar alleine entscheiden.

Neben Glasner taucht deshalb auch ein weiterer alter Vertrauter auf: Matthias Jaissle. Der frühere Salzburg-Coach feierte zuletzt mit Al Ahli große Erfolge in Saudi-Arabien und gilt als einer der spannendsten Trainer aus dem Red-Bull-Kosmos. Jaissle und Rangnick kennen sich bereits aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim und Leipzig. Der Deutsche passt mit seinem intensiven Pressingstil perfekt in Rangnicks Fußball-Idee.

Noch ist zwar kein Deal fix. Doch in Italien nehmen die Spekulationen rund um Rangnick und Milan immer mehr Fahrt auf. Und plötzlich scheint möglich, was vor wenigen Tagen noch kaum jemand am Schirm hatte: Dass ein Österreicher schon bald bei einem der größten Klubs Europas auf der Trainerbank sitzen könnte. Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports.

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