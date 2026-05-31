Der AC Milan plant, den ehemaligen Trainer von Crystal Palace, Oliver Glasner, als neuen Trainer zu verpflichten. Der ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird als Kandidat für den Posten des Sportdirektors gehandelt.

Hochspannung in Italien! AC Milan angelt nach Oliver Glasner , der Crystal Palace zum Conference-League-Titel geführt hat. Ab Dienstag wird verhandelt. Der Ex-Coach von Crystal Palace , der sich nach dem Sieg in der Conference League vom englischen Klub verabschiedet hat, soll laut der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport am Dienstag Gespräche mit den Bossen des Traditionsklubs führen.

Pikant: Für Glasner macht sich Insidern zufolge insbesondere Ralf Rangnick stark. Der ÖFB-Teamchef wird demnach als Kandidat für den Posten des Sportdirektors gehandelt. Der Deutsche hat seinen Vertrag mit dem österreichischen Verband noch nicht verlängert - das Arbeitspapier ist aktuell bis zum WM-Ausscheiden gültig.

Eigentümer Gerry Cardinale und Berater Zlatan Ibrahimovic waren laut Gazzetta dello Sport zuletzt nach Wien gereist, um sich mit Rangnick zu treffen - der dementierte im ORF, sagte: Es gab keinerlei Gespräche mit irgendjemand anderem außer mit Österreich. Nach einer enttäuschenden Saison hatte Milan seine komplette sportliche Führung entlassen. Trainer Massimiliano Allegri sowie Sportdirektor Igli Tare, CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada haben den Verein nach dem Verpassen der Qualifikation für die Champions League verlassen





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