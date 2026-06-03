AC Mailand führt erste Gespräche mit Oliver Glasner - Entscheidung rückt näher

Der AC Mailand hat mit Oliver Glasner über die Trainer-Nachfolge von Massimiliano Allegri gesprochen. Glasner bleibt Top-Kandidat, auch Ralf Rangnick und Mauricio Pochettino sind im Gespräch. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Der italienische Fußball-Rekordmeister AC Mailand hat am Dienstag die ersten konkreten Gespräche mit dem österreichischen Trainer Oliver Glasner geführt. Eine endgültige Entscheidung wurde dabei noch nicht getroffen, jedoch bleibt der Oberösterreicher einer der Top-Kandidaten für die Nachfolge des langjährigen Cheftrainers Massimiliano Allegri .

Medienberichten zufolge würde Glasner im Falle eines Engagements in Mailand ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro netto erhalten. Die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet von einem positiven Verlauf des Treffens, bei dem beide Seiten ihre Absicht bekundeten, den Austausch in den kommenden Tagen fortzusetzen. Glasner nutzte das Gespräch, um sich einen umfassenden Eindruck von den sportlichen und wirtschaftlichen Perspektiven des traditionsreichen Klubs zu verschaffen. Eine sofortige Einigung stand jedoch nicht auf der Agenda.

Der AC Mailand möchte zunächst weitere Gespräche führen und dabei auch die mögliche Verpflichtung von Ralf Rangnick für eine leitende Position im sportlichen Management klären. Der aktuelle Teamchef des österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) wird weiterhin als möglicher Chef der sportlichen Abteilung gehandelt. Laut italienischen Quellen gab es zwischen Milan und Rangnick in den letzten 72 Stunden erneut Kontakte. Parallel dazu prüft der Klub jedoch auch andere Kandidaten für den Trainerposten.

Als wichtigste Alternative gilt derzeit Mauricio Pochettino, der die US-amerikanische Nationalmannschaft coacht. Berichten zufolge soll Milan bereits mit dem Umfeld des Argentiniers gesprochen haben. Für Oliver Glasner scheint die Tür nach Mailand dennoch offen zu bleiben. Nach dem Ende seiner erfolgreichen Amtszeit beim englischen Premier-League-Klub Crystal Palace dürfte die Entscheidung über seine nächste berufliche Station in den kommenden Tagen fallen





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