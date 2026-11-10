Abschnittsübung in Miedlingsdorf: 108 Feuerwehrleute trainieren Waldbrand-Einsatz

Bei der Abschnittsübung in Miedlingsdorf übten 108 Feuerwehrmitglieder aus acht Feuerwehren im Bezirk Oberwart die Löschwasserversorgung über knapp 800 Meter.

Im Abschnitt IX des Bezirks Oberwart hat am 7. November 2026 eine groß angelegte Abschnittsübung stattgefunden. Der Übungsort war Miedlingsdorf in der Gemeinde Großpetersdorf im Burgenland. Insgesamt 108 Feuerwehrmitglieder mit 18 Fahrzeugen aus acht Feuerwehren trainierten dort die Zusammenarbeit und die Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken.

Die Übungsannahme ging von einem Vegetationsbrand in einem Waldstück bei Miedlingsdorf aus, in der Nähe der Kapelle. Der Brand drohte sich rasch auszubreiten. Ziel der Einsatzkräfte war es, die weitere Ausbreitung einzudämmen.

Also read Digitale Vignette 2027: Preisanstieg und Pflichtumstellung in Österreich

Wie der Löschangriff über zwei Flanken ablief

Der Löschangriff der beteiligten Feuerwehren erfolgte über zwei Flanken, um die Ausbreitung des angenommenen Brandes zu verhindern. Die Übung legte damit den Schwerpunkt auf das koordinierte Vorgehen mehrerer Einheiten an einer gemeinsamen Einsatzstelle.

Eine besondere Herausforderung war die Löschwasserversorgung. Das Wasser musste aus einem Bach über eine Strecke von knapp 800 Metern zur Einsatzstelle transportiert werden. Mithilfe mehrerer Pumpen gelang es den erfahrenen Maschinisten, die Wasserversorgung sicherzustellen.

Advertisement

Laut Bericht konnten die eingesetzten Einheiten dadurch zuverlässig mit ausreichend Löschwasser versorgt werden. Die lange Wegstrecke zeigt, wie wichtig eine funktionierende Pumpenkette über größere Distanzen ist, wenn ein Waldbrand bekämpft wird.

Feuerwehren aus acht Ortschaften im Einsatz

An der Abschnittsübung beteiligt waren die Feuerwehren Großpetersdorf, Jabing, Burg, Kleinpetersdorf-Kleinzicken, Miedlingsdorf, Welgersdorf, Hannersdorf und Woppendorf. Die Teilnehmer stammten damit aus dem Abschnitt IX des Bezirks Oberwart.

Solche Übungen sollen laut Bericht die Zusammenarbeit über die Feuerwehrgrenzen hinweg stärken. Zugleich dienen sie dazu, die Abläufe bei größeren Schadenslagen zu festigen.

Abschnittsfeuerwehrkommandant Oliver Class zeigte sich mit den Leistungen der Mannschaft sehr zufrieden. Er würdigte den Einsatz sowie die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Feuerwehren.

Warum Vegetationsbrände im Burgenland an Bedeutung gewinnen

Vegetationsbrände gewinnen für die Feuerwehren zunehmend an Bedeutung, weil die Trockenperioden zunehmen. Der Bericht nennt die damit verbundene erhöhte Brandgefahr, insbesondere in den Sommermonaten, als zentralen Grund.

Advertisement

Deshalb wachsen die Vorbereitung auf Vegetationsbrände und das gemeinsame Vorgehen bei der Brandbekämpfung nach Darstellung des Bezirks Oberwart stetig. Die Übung in Miedlingsdorf setzte genau an diesem Punkt an, indem sie eine Lage mit Waldstück, schneller Brandausbreitung und langer Wasserförderung nachstellte.

Die Übung verdeutlicht zudem, wie eng ein Einsatz am Waldrand mit der Wasserversorgung verknüpft ist. Ohne ausreichende Löschwasserzufuhr lässt sich ein Angriff über längere Zeit kaum aufrechterhalten.

Abschluss mit Verpflegung im Feuerwehrhaus

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übung lud die Feuerwehr Miedlingsdorf zur Verpflegung ins Feuerwehrhaus ein. Dort klang der Übungstag bei guter Verpflegung und ausgiebigen kameradschaftlichen Gesprächen gemütlich aus.

Weitere Termine oder Folgeübungen nennt der Bericht des Bezirks-Feuerwehrkommandos Oberwart nicht. Die Abschnittsübung in Miedlingsdorf bleibt damit als eine der größeren gemeinsamen Übungen des Abschnitts IX im November 2026 in Erinnerung.