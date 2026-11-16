Abschied von Libro: MTH-Gruppe fusioniert Buchketten mit Pagro bis 2029

Die MTH-Gruppe verschwindet mit der Marke Libro bis 2029 vom Markt. Filialen werden zu Pagro, der Umsatz sank 2025/26 deutlich auf 276 Millionen Euro.

Die Buchhandelskette Libro verschwindet in den kommenden Jahren vollständig vom österreich ischen Markt. Die MTH-Gruppe als Mutterkonzern plant eine strategische Umstrukturierung, bei der die bestehenden Libro -Standorte schrittweise in Filialen der Schwester Marke Pagro überführt werden. Dieser Prozess ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung des Einzelhandelsportfolios des Unternehmens. Bis zum Jahr 2028 oder 2029 soll die vollständige Integration beider Ketten abgeschlossen sein, womit die Marke Libro historisch ihr Ende findet.

Finanzielle Einbußen treiben Marktrückzug voran

Hinter der Entscheidung steht die PL Handelsgesellschaft mbH, eine Tochtergesellschaft der MTH-Gruppe mit Sitz in Guntramsdorf im niederösterreichischen Bezirk Mödling. Im Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen wirtschaftlichen Rückschlag, der die Notwendigkeit der Umstrukturierung unterstreicht. Der Umsatz der Gesellschaft sank im vergangenen Jahr um fünf Prozent auf einen Wert von 276 Millionen Euro. Am Ende der Periode blieb ein Minus von rund neun Millionen Euro übrig, was die Notwendigkeit der Kosteneinsparung durch Konsolidierung zeigt.

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Dieser finanzielle Druck hat bereits jetzt zu erheblichen Veränderungen im Filialnetz geführt. Seit Beginn des Jahres 2025 haben mehr als 30 Libro-Standorte in Österreich wegen mangelnder Rentabilität ihre Tore schließen müssen. Aktuell betreibt die MTH-Gruppe österreichweit noch 117 Libro-Geschäfte sowie 157 Pagro-Filialen. Die Anzahl der verbleibenden Libro-Läden wird sich durch die geplante Fusion weiter reduzieren, da keine neuen Standorte der Marke Libro geplant sind.

Sortimentsintegration und Online-Einstellung

Die Zusammenführung der beiden Marken erfolgt nicht nur räumlich, sondern auch produktseitig und digital. Der Libro-Onlineshop wurde bereits im vergangenen Herbst eingestellt. Seit dieser Umstellung ist das gesamte Online-Angebot der MTH-Gruppe ausschließlich über die Plattform von Pagro erreichbar. Für Konsumenten bedeutet dies, dass Suchanfragen nach Libro-Produkten nun im Webshop von Pagro beantwortet werden müssen, was die Markenidentität Libro online komplett auflöst.

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Auch in den physischen Geschäften wird das Sortiment umfassend neu gemischt. Neben den bisherigen Kernbereichen von Pagro wie Schulartikeln, Bürobedarf und Haushaltswaren sollen künftig auch Bücher, Gaming-Produkte, Spielwaren und Papeterie aus dem bisherigen Libro-Angebot erhältlich sein. Diese Erweiterung der Angebotspalette zielt darauf ab, die Kundenfrequenz in den verbleibenden Filialen zu steigern und Synergieeffekte durch eine breitere Produktpalette zu nutzen.

Zeitplan der Umstellung und Unternehmensführung

Die operative Umsetzung der Fusion wird in klar definierten Etappen vorangetrieben. Noch bis Ende 2026 sollen 25 Geschäfte nach dem neuen Pagro-Konzept geführt werden. Diese erste Phase dient der Erprobung der neuen Struktur und der Umstellung der Logistik. Im Jahr 2027 sind weitere 75 Standorte für die Anpassung vorgesehen, was den Großteil des verbleibenden Libro-Netzes abdeckt.

Thomas Marx, Geschäftsführer der PL Handelsgesellschaft mbH, betonte in einer Stellungnahme gegenüber der APA, dass weitere Anpassungen laufend erfolgen. Diese Maßnahmen orientierten sich unter anderem an der Standortstruktur, der Wirtschaftlichkeit und dem regionalen Bedarf. "Entscheidungen zu möglichen weiteren Schließungen werden daher jeweils im Rahmen dieser laufenden Evaluierung getroffen", erklärte Marx. Die genauen Standorte der weiteren Schließungen sind somit von der laufenden Analyse abhängig.

Ausblick auf den Markt bis 2029

Die endgültige Zusammenführung der Ketten soll bis 2028 oder 2029 abgeschlossen sein. In dieser Zeit wird die Marke Libro als eigenständiger Handelsträger in Österreich verschwinden. Die MTH-Gruppe setzt damit auf eine starke Position der Marke Pagro im stationären Handel. Ob weitere Geschäfte in den Folgejahren zusperren müssen, bleibt aktuell noch offen und hängt von der künftigen Profitabilität der integrierten Standorte ab.

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Für die Belegschaft und die Lieferanten bedeutet dies eine langfristige Umstellung der Arbeitsprozesse. Die Integration der Sortimente erfordert Anpassungen in der Lagerhaltung und im Personalmanagement. Die MTH-Gruppe versucht mit diesem Schritt, die Wettbewerbsfähigkeit im stark umkämpften österreichischen Einzelhandel zu sichern. Die Strategie setzt auf die Konzentration auf die Profitabilität statt auf die Diversifizierung von Marken.