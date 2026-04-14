Abschiebungen nach Griechenland: Österreichische Gerichte erweitern Spielraum

Österreichische Gerichte erlauben zunehmend die Rückführung von Flüchtlingen nach Griechenland, selbst für vulnerable Gruppen wie Familien mit Kindern. Diese Entscheidung markiert eine Abkehr von früheren Urteilen, die Abschiebungen als unzulässig erachteten. Die neue Rechtsprechung stützt sich auf die verbesserte Situation in Griechenland.

Österreichs Behörden erhalten zunehmend mehr Spielraum, um Flüchtlinge nach Griechenland abzuschieben. Der Verwaltungsgerichtshof hat in zwei neuen Entscheidungen festgestellt, dass Österreich nun auch schutzbedürftige Gruppen, darunter Familien mit minderjährigen Kindern, nach Griechenland zurückführen darf. Die betroffenen Personen hatten bereits in Griechenland Asyl erhalten und anschließend einen Asyl antrag in Österreich gestellt. Zuvor hatte bereits der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entschieden, dass die Rückführung eines gesunden, alleinstehenden Mannes nach Griechenland rechtmäßig ist. Jahrelang waren Rückführungen nach Griechenland grundsätzlich unzulässig. Diese Praxis änderte sich aufgrund von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2011, die das griechische Asyl system als mangelhaft einstuften und die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung für Betroffene sahen, einschließlich drohender Obdachlosigkeit und Hunger. Nach Angaben des österreichischen Innenministeriums wurden seitdem nur in wenigen Ausnahmefällen Abschiebung en nach Griechenland durchgeführt.

Die Gerichtsbarkeit begann jedoch im vergangenen Jahr, die Situation neu zu bewerten. Im Februar 2025 wies der VfGH die Beschwerde eines afghanischen Staatsbürgers ab, der nach seinem Asyl in Griechenland nach Österreich gekommen war. Österreich lehnte seinen Antrag ab und beabsichtigte, ihn abzuschieben. Der Betroffene argumentierte, dass die Lage für Asylsuchende in Griechenland weiterhin prekär sei. Der VfGH wies die Beschwerde ab, da sich die Lebensbedingungen für Schutzsuchende in Griechenland inzwischen deutlich verbessert hätten. Im April 2025 fällte das deutsche Bundesverwaltungsgericht ein ähnliches Urteil und erklärte die Rückführung von zwei gesunden, arbeitsfähigen Männern nach Griechenland für zulässig, da eine extreme materielle Notlage unwahrscheinlich sei. Die EU-Kommission hatte im Vorjahr in einer Einschätzung zwar festgestellt, dass das Migrationsmanagement in Griechenland noch Verbesserungspotenzial habe, jedoch keine systemischen Schwachstellen mehr aufweise.

Die jüngsten Entscheidungen des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs betrafen die Frage, ob die Rückführung nicht nur für erwerbsfähige Männer, sondern auch für schutzbedürftige Gruppen zulässig ist. Ein Fall betraf eine afghanische Familie mit drei Kindern (die Frau war während des Verfahrens mit dem vierten Kind schwanger). Der zweite Fall betraf eine afghanische Mutter und ihre Tochter. Beide Gruppen hatten 2024 Asyl in Griechenland erhalten und danach in Österreich einen Asylantrag gestellt. Die Behörden lehnten die Anträge ab und leiteten die Abschiebung nach Griechenland ein. Die Betroffenen legten Beschwerde ein und argumentierten, dass ein menschenwürdiges Leben in Griechenland nicht möglich sei. Die Familie mit bald sechs Mitgliedern führte an, dass die prekären Wohnbedingungen eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung darstellten und das Kindeswohl verletzten. Die Mutter und ihre Tochter argumentierten ähnlich, dass sie keine angemessene Unterkunft und medizinische Versorgung erhalten würden.

Der Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerden ab. Er stellte fest, dass es zwar administrative Hürden für Schutzberechtigte in Griechenland gibt, die die Lebensbedingungen erschweren könnten, aber nicht jeder Schutzberechtigte in einer aussichtslosen Lage sei. Es gäbe keine Hinweise darauf, dass die Betroffenen ihre grundlegenden Bedürfnisse nach Unterkunft, Nahrung und Hygiene nicht decken könnten. Das Gericht verwies auf Hilfsangebote von NGOs, die auch für vulnerable Gruppen wie Familien mit Kindern verfügbar seien. Obwohl für solche Gruppen höhere Schutzstandards gelten, sah der VwGH in diesen Fällen keine Gründe, die einer Rückführung nach Griechenland entgegenstehen würden. Ausnahmen könnten bei gesundheitlichen Problemen vorliegen, wie der Verfassungsgerichtshof in zwei kürzlichen Fällen gegen Österreichs Behörden entschied, insbesondere in Bezug auf eine Familie mit einem kranken Kind und eine psychisch und physisch beeinträchtigte Frau. In den aktuellen Fällen lagen solche Beeinträchtigungen nicht vor. Das Innenministerium beabsichtigt nun, die höchstgerichtliche Entscheidung umzusetzen und die betreffenden Personen nach Griechenland zurückzuführen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat die zuständigen Behörden beauftragt, die VwGH-Erkenntnisse umzusetzen, und die erforderlichen Schritte werden derzeit vorbereitet





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