Absage der Iran-Verhandlungen bringt Vance unter Druck

Die ersten Gespräche zur Umsetzung des Iran-Rahmenabkommens wurden kurzfristig abgesagt. US-Vizepräsident JD Vance, der sich stark für Verhandlungen einsetzte, sieht sich nun Erfolgsdruck durch Präsident Trump ausgesetzt. Gleichzeitig warnte Vance Israel vor Aktionen, die die Verhandlungen gefährden könnten.

Die ersten Gespräche nach Unterzeichnung der Grundsatzvereinbarung über ein Kriegsende sind kurzfristig abgesagt beziehungsweise verschoben worden. US-Vizepräsident JD Vance war mit seiner Delegation bereits zur Abreise in die Schweiz bereit.

Innerhalb der US-Regierung hatte er sich besonders für diese Verhandlungen starkgemacht. Präsident Donald Trump hatte ihm bereits halb im Scherz mit Verantwortung im Falle eines Scheiterns gedroht, was unter Vance erheblichen Erfolgsdruck schafft. Trump erklärte in typischer Weise, die Ernsthaftigkeit offenlassend, dass er einen Erfolg der geplanten Iran-Verhandlungen für sich beanspruchen werde, aber bei einem Misserfolg JD Vance verantwortlich machen werde. In der US-Regierung und der Republikanischen Partei besteht ein tiefer Graben.

Auf der einen Seite stehen die Interventionisten, die das außenpolitische Gewicht der USA auch durch Militäreinsätze gesichert sehen. Auf der anderen Seite steht die MAGA-Bewegung, die genau solche Interventionen beenden will. Trump hatte im Wahlkampf das Ende militärischer Interventionen versprochen, handelte aber bisher als klassischer interventionistischer Präsident, zuletzt mit Drohungen gegen Kuba und Äußerungen über Grönland sowie dem Einsatz von Sonderkommandos in Venezuela.

Vance positionierte sich als Verfechter der MAGA-Linie, musste sich aber als loyaler Gefolgsmann Trumps anpassen und den Krieg notgedrungen verteidigen. Medienberichten zufolge setzte er sich früh für eine Verhandlungslösung ein, während Außenminister Marco Rubio als Hardliner gilt. CNN berichtete, Vance habe die Chance gesehen, zum Gesicht eines Friedensabkommens zu werden, das einen monatelangen, in den USA äußerst unpopulären Krieg beendet, und sei damit ein großes Risiko eingegangen, da es um seine Chancen für die republikanische Kandidatur 2028 gehe.

Die kurzfristige Absage der ersten Gespräche habe aus einer möglichen Karriereverstärkung innerhalb weniger Tage eine mögliche Blamage für Vance werden lassen. Aussagen von Vance gegenüber Israel können als Zeichen des Drucks gesehen werden, unter dem er steht. Am Donnerstag warnte er israelische Kritiker der US-Iran-Vereinbarung ungewöhnlich scharf. Er würde an Stelle Israels vielleicht nicht den einzigen mächtigen Verbündeten angreifen, den es auf der Welt habe.

Trump sei das einzige Staatsoberhaupt, das Israel in diesem Moment wohlgesonnen sei. Wer in Israel glaube, das größte Problem sei der US-Präsident, müsse aufwachen und die Realität erkennen. Vance bezog sich dabei auf israelische Angriffe auf Hisbollah-Ziele im Libanon, die die US-Verhandlungen mit Teheran an den Rand des Scheiterns brachten.

Mit seiner Warnung versuchte er offensichtlich, Israel, das nicht Teil der Verhandlungen ist und sich nicht daran gebunden fühlt, vor weiteren Aktionen zu bewahren, die die Gespräche mit Teheran torpedieren könnten. Die Gründe für die kurzfristige Absage der ersten Gespräche zur Umsetzung des 14-Punkte-Rahmenabkommens sind unklar. Vance sagte, die Verhandlungen würden stattfinden, ließ aber den genauen Zeitpunkt offen und ging davon aus, dass technische Gespräche irgendwann am Wochenende starten könnten. Eine unmittelbare Reaktion der iranischen Regierung blieb aus.

Der Iran hatte sich zu technischen Gesprächen bereiterklärt, nachdem die USA und der Iran mit einem Rahmenabkommen einen brüchigen Waffenstillstand um mindestens 60 Tage verlängert hatten. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete jedoch bereits am Donnerstag, die iranischen Unterhändler müssten von den USA erst Anzeichen für die Umsetzung des Rahmenabkommens sehen, bevor die nächste Runde beginne.

Zudem gebe es keine Bestätigung, dass die iranische Delegation nach Genf reisen werde. Der oberste geistliche und politische Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hatte zuvor eine scharfe Kritik an Trump und den USA geäußert. Er betonte, er sei grundsätzlich gegen das Abkommen gewesen und habe es nur unter Vorbehalten gebilligt. Der Iran warte jetzt auf die Erfüllung seiner Bedingungen.

Ähnlich wie Trump machte auch Chamenei im Vorfeld einen möglichen Sündenbock aus: Er betonte, Präsident Massud Peseschkian habe ihm zugesichert, bei überzogenen Forderungen der US-Regierung nicht nachzugeben. Diese gegenseitige Schuldzuweisung erschwert den Verhandlungsprozess zusätzlich und zeigt die tiefe Misstrauenslage zwischen beiden Seiten





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