Die Spitalskirche im Klinikum Ottakring soll bis 2032 abgerissen werden. Trotz Bürgerprotesten und einer laufenden Petition plant der Wiener Gesundheitsverbund den Neubau der Zentralklinik.

Die historische Spitalskirche auf dem Gelände des Klinikums Ottakring in Wien steht vor dem Ende ihrer Nutzung als Gotteshaus. Im Rahmen eines umfassenden milliardenschweren Modernisierungsprogramms des Wiener Gesundheitsverbund s muss das Bauwerk einem neuen klinischen Neubau weichen. Die Pläne sehen vor, dass das seit mehr als hundert Jahren bestehende Gebäude bis zum Jahr 2032 noch bestehen bleibt und anschließend für den zweiten Bauabschnitt der neuen Zentralklinik abgerissen wird.

Infrastrukturelle Notwendigkeit und Denkmalstatus

Der Wiener Gesundheitsverbund begründet die Notwendigkeit der Sanierung damit, dass die über 100 Jahre alte Klinik Ottakring infrastrukturell nicht mehr allen modernen Standards genüge. Eine umfassende Erneuerung sei daher unerlässlich, um die medizinische Versorgung in Wien sicherzustellen. Während sämtliche denkmalgeschützten historischen Pavillons der ehemaligen Kinderklinik erhalten bleiben sollen, ist das Schicksal der Kirche nach dem aktuellen Planungsstand festgelegt. Das Gotteshaus selbst steht laut Auskunft des Gesundheitsverbunds nicht unter Denkmalschutz, was die rechtliche Grundlage für den beabsichtigten Abriss bildet.

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Bürgerproteste und historische Bedeutung des Bauwerks

Gegen die Pläne regt sich Widerstand, insbesondere durch die Initiative "Rettet den Altbau". Seit dem 24. November läuft eine Petition, die innerhalb weniger Tage mehrere Hundert Unterschriften gesammelt hat. Die Initiatoren betonen die einzigartige historische Bedeutung des Bauwerks: Die Kirche wurde in den Jahren 1935 und 1936 nach Plänen des Architekten Heinrich Anton Paletz errichtet. Sie ist österreichweit die einzige Kirche, die dem Heiligen Kamillus von Lellis geweiht ist. Die Gruppe fordert eine stärkere Mitsprache der Bevölkerung bei der Zukunft des Ortes und kritisiert den bisherigen Umgang mit dem historischen Gebäude scharf.

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Umgang mit Kunstwerken und seelsorgerischer Ersatz

Bei den Plänen zur Schließung der Kirche stellt sich auch die Frage nach dem Verbleib der historischen Kunstwerke im Inneren. Der Gesundheitsverbund kündigt an, für ausgewählte Objekte geeignete Lagermöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Nach Abschluss des kompletten Klinikneubaus sollen diese Kunstwerke an einer geeigneten Stelle wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig muss auf einen Ort für Gebet und Rückzug in der neuen Einrichtung nicht verzichtet werden. Der Plan sieht drei separate Gebetsräume vor: einen gemeinsamen Raum für Katholiken und Protestanten sowie jeweils einen eigenen Raum für Muslime und Juden.

Stellungnahme der Verwaltung und künftige Perspektiven

Beim Wiener Gesundheitsverbund zeigt man Verständnis für den lokalen Widerstand und nimmt die Anliegen der Petition sehr ernst. Man ist sich bewusst, dass die geplanten Veränderungen für viele Menschen mit einer besonderen persönlichen, historischen oder emotionalen Bedeutung verbunden sind. Gleichzeitig verweist die Verwaltung auf die enorme Bedeutung des Spitals für die Wiener Gesundheitsversorgung. Mehr als 4.000 Mitarbeiter sind in der Klinik Ottakring samt Standort Penzing beschäftigt. Bis zum Jahr 2040 soll die Klinik bei laufendem Betrieb komplett erneuert werden, wobei der Abriss der Kirche ein fest eingeplanter Schritt in diesem langfristigen Transformationsprozess ist.