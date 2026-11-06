Abmahnwelle in Österreich: Musik in geschäftlichen Videos kann teuer werden

Abmahnwelle in Österreich: Geschäftliche Videos mit Musik von Instagram oder TikTok können teuer werden. Musikrechte sollten vorab geprüft werden.

In Österreich sorgt derzeit eine Abmahnwelle wegen Musik in Social-Media-Videos für Aufregung. Laut Bericht des ORF sind auch Kleinunternehmer, Selbstständige und Influencer in Salzburg betroffen. Ihnen werden wegen möglicher Urheberrecht sverletzungen teils hohe Geldbeträge gefordert.

Der Hintergrund ist alltäglich: Ein beliebter Song läuft im Hintergrund, das Video wird schnell auf Instagram oder TikTok hochgeladen, und die Sache scheint erledigt. Für Unternehmen kann dieser Schritt jedoch teuer werden, weil nicht jede Musik, die auf den Plattformen verfügbar ist, auch für geschäftliche Zwecke verwendet werden darf.

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Warum private und geschäftliche Musiknutzung unterschiedlich gelten

Social-Media-Experte Karim Bannour erklärt gegenüber dem ORF, dass Privatpersonen auf Instagram und TikTok grundsätzlich auf eine größere Musikauswahl zugreifen können. Für Business-Accounts gelten dagegen strengere Regeln.

Ein Vorschlag der Plattform ist kein Freibrief. Auch wenn Instagram oder TikTok einen Song für ein Video anbieten, bedeutet das laut Karim Bannour nicht automatisch, dass Unternehmen ihn verwenden dürfen. Wer Musik geschäftlich nutzt, muss deshalb prüfen, ob die nötigen Rechte tatsächlich vorhanden sind.

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Zusätzlich sollten die Lizenzbedingungen dokumentiert werden. Eine schriftliche Übersicht über Rechte und Nutzungsbedingungen hilft Unternehmern, im Fall einer Nachfrage nachvollziehbar darzulegen, auf welcher Grundlage ein Song verwendet wurde.

Wirtschaftskammer rät zur Kontrolle bereits veröffentlichter Videos

Die Wirtschaftskammer kennt die aktuelle Abmahnwelle und empfiehlt Unternehmern, bereits veröffentlichte Videos zu kontrollieren. Wenn Musik ohne ausreichende Rechte verwendet wurde, sollen entsprechende Musiklizenzen erworben werden.

Karim Bannour rät dazu, ausschließlich Musik zu verwenden, deren Nutzung ausdrücklich erlaubt ist. Als weitere Möglichkeit nennt er selbst erstellte Musik mithilfe Künstlicher Intelligenz. Allerdings müssen auch bei dieser Variante die jeweiligen Nutzungsrechte geklärt sein.

Was Betroffene nach einer Zahlungsaufforderung tun sollten

Wer bereits eine Zahlungsaufforderung erhalten hat, sollte sich rechtlich beraten lassen. Laut Wirtschaftskammer kann unter Umständen ein Vergleich ausgehandelt werden, wodurch eine Forderung je nach Fall abgewendet oder reduziert werden könnte.

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Wichtig bleibt vor allem die Prüfung der Musikrechte bei geschäftlich genutzten Videos vor der Veröffentlichung. Das gilt auch dann, wenn der Song direkt von Instagram oder TikTok vorgeschlagen wird.