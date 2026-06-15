Abmahnung wegen eines Gefällt mir: Ältere Frau im Visier von Aktivisten

Eine 84-jährige Pensionistin aus der Steiermark wird von einem Aktivistenpaar wegen eines Facebook-Likes juristisch verfolgt. Der Fall wirft Fragen zum Missbrauch von Anti-Hass-Gesetzen auf.

Eine 84-jährige Pensionistin aus Bad Gams in der Steiermark sitzt auf ihrer Terrasse und hat Angst. Gisela K., ehemalige Handarbeitslehrerin, fürchtet einen Prozess, eine Vorstrafe und den öffentlichen Pranger.

Ihr Vergehen: Sie drückte auf Facebook auf den Gefällt-mir-Button bei einem Beitrag des Aktivistenpaares Veronika und Sebastian Bohrn Mena. Die beiden sind bekannt für ihre scharfzüngigen Auftritte in Boulevard-Talkshows und ihre umstrittenen Methoden. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Robert Kerschbaumer gehen sie gegen sogenannte Hater vor - doch im Fall von Gisela K. wirkt die Aktion wie ein Abmahnmissbrauch. Die Bohrn Menas betreiben die Stiftung Común und haben sich in den letzten Jahren einen Ruf als Kämpfer gegen digitale Gewalt erarbeitet.

Sie klagen nicht nur gegen eindeutige Hasskommentare, sondern auch gegen Personen, die lediglich ein Like setzen oder unbedachte Sprüche posten. Gisela K. erklärte, dass sie den Account nur nutze, um Kochrezepte und Handarbeitsvideos zu liken. Sie habe den Beitrag des Paares versehentlich mit einem Daumen nach oben versehen. Trotz sofortiger Entschuldigung und Löschung des Likes zog das Paar vor Gericht.

Der Anwalt Kerschbaumer warf der Rentnerin vor, durch das Like Hass verbreitet zu haben - ein Vorwurf, den sie vehement bestreitet. Hintergrund der Klage ist offenbar ein systematisches Vorgehen: Die Bohrn Menas fordern ihre Fans auf, Hinweise auf vermeintliche Hater zu melden, und schalten dann Anwälte ein. Kritiker sprechen von einer Abmahnindustrie, die sich die Anti-Hass-Gesetze zunutze macht. Der Fall der 84-Jährigen ist dabei nur die Spitze des Eisbergs.

Selbst der Journalist Florian Klenk, der über das Paar recherchierte, wurde mehrfach verklagt - unter anderem wegen Kommentaren Dritter auf seiner Facebook-Seite. Die Klagen wurden teils zurückgezogen, aber die Einschüchterungswirkung bleibt. Der Falter berichtete ausführlich über die Machenschaften und deckte auf, wie aus einem legitimen Kampf gegen Hass ein Geschäftsmodell geworden ist. Die österreichische Regierung hat das Phänomen mittlerweile im Blick.

Justizministerin Alma Zadić kündigte an, gegen missbräuchliche Klagen vorzugehen. Bis dahin aber müssen sich Menschen wie Gisela K. mit den Folgen eines einzigen Mausklicks auseinandersetzen. Die Pensionistin hofft auf einen baldigen Abschluss des Verfahrens, doch die psychische Belastung ist enorm. Ihr Fall zeigt, wie schnell das Recht auf Meinungsfreiheit und der Schutz vor Hass im Netz in Konflikt geraten können - und wie einige Akteure diesen Graubereich für eigene Zwecke nutzen





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