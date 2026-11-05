Abdul El-Sayed gewinnt Senatssitz in Michigan als erster Muslim im US-Senat

Demokrat Abdul El-Sayed schlägt Republikaner Mike Rogers in Michigan. Er wird der erste Muslim im US-Senat und folgt auf Gary Peters. Details zum Wahlergebnis und den Kontroversen.

Abdul El-Sayed hat die historische Hürde genommen und sich als erster Muslim im US-Senat der Vereinigten Staaten platzieren können. Der 42-jährige Demokrat besiegte bei der Wahl im Bundesstaat Michigan den republikanischen Herausforderer Mike Rogers. Diese Niederlage markiert ein neues Kapitel für die Politik in den USA, da El-Sayed im kommenden Januar den Senatssitz offiziell übernehmen wird.

Erfolg gegen Mike Rogers im Bundesstaat Michigan

Abdul El-Sayed sicherte sich den Sitz, der zuvor vom Demokraten Gary Peters bekleidet wurde. Peters hatte sich entschieden, nicht erneut für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, da er bereits zwei volle Perioden im Senat verbracht hat. Der Sieg von El-Sayed ist somit das direkte Ergebnis einer offenen Wahl, bei der er seine Anhänger durch seine Kampagne überzeugen konnte. Die Freude über diesen historischen Durchbruch zeigte sich deutlich bei seiner Siegesrede in Detroit.

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Während der Feierlichkeiten ließ El-Sayed seine Emotionen freien Lauf. Er erzählte den versammelten Unterstützern, dass er während des gesamten Wahlkampfs auf die Frage nach seinen Chancen immer mit dem arabischen Wort "Inshallah" geantwortet habe. Dieser Ausdruck bedeutet übersetzt "So Gott will". Nach dem gewonnenen Stimmzettel könne man nun zu "Alhamdulillah" wechseln, was sich etwa mit "Gott sei Dank" übersetzen lässt. Diese sprachliche Anpassung unterstrich seine Dankbarkeit für den historischen Moment.

Schwere Anschuldigungen von Donald Trump und Ted Cruz

Der Wahlkampf war zuvor von einer extrem hitzigen Atmosphäre geprägt worden. Die Kampagne schlug oft in heftige persönliche Angriffe um, die weit über die normale politische Debatte hinausgingen. US-Präsident Donald Trump wiederholte in den Medien die Behauptung, El-Sayed sei ein "radikaler Dschihadist". Darüber hinaus nannte Trump ihn demonstrativ bei seinem zweiten Vornamen Mohamed, was als gezielte Abwertung seiner amerikanischen Identität gewertet wurde.

Auch der republikanische Senator Ted Cruz erhob schwere Vorwürfe gegen den demokratischen Kandidaten. Cruz unterstellte El-Sayed, islamisches Recht in den USA einführen zu wollen. Es gibt jedoch keinerlei Beweise für diese gravierenden Anschuldigungen. El-Sayed wies diese Darstellungen klar zurück und betonte, dass seine Religion nicht mit seinen politischen Maßnahmen verwechselt werden dürfe.

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Fokus auf Lebenshaltungskosten statt Religion

Statt auf die Angriffe seiner Gegner einzugehen, konzentrierte sich Abdul El-Sayed während der gesamten Kampagne auf die hohen Lebenshaltungskosten. Dieses Thema schien bei den Wählern in Michigan gut anzukommen. In seiner Ansprache erklärte er deutlich: "Mein Name und mein Glauben sind nicht der Grund dafür, dass ihr euch euer Benzin nicht mehr leisten könnt". Er versuchte damit, den Fokus der Wähler wieder auf die wirtschaftlichen Sorgen der Bevölkerung zu lenken.

Trotz des siegreichen Ergebnisses bleibt El-Sayed in einigen Punkten umstritten. Seine Haltung gegenüber Israel gilt als eine der schärfsten innerhalb der Demokratischen Partei. Er wirft dem Staat Israel Völkermord im Gazastreifen vor und fordert ein sofortiges Ende der US-Militärhilfe an Israel. Diese Position hat bei Teilen der jüdischen Gemeinschaft im Bundesstaat zu erheblichen Kontroversen geführt.

Kritik an Aussagen zur Synagoge und politische Wurzeln

Konsequenzen hatte auch El-Sayeds Wortwahl nach einem Angriff auf eine Synagoge in Michigan. Er hatte erklärt, dass verletzte Menschen anderen Menschen Leid zufügen würden. Kritiker warfen ihm vor, damit die Tat zu relativieren. Später entschuldigte er sich öffentlich für seine unglückliche Formulierung. Den Angriff selbst hatte er jedoch ausdrücklich verurteilt.

Die politischen Wurzeln von Abdul El-Sayed reichen weit zurück. Seine Karriere begann vor knapp 20 Jahren an der University of Michigan. Auf einer Abschlussfeier im Jahr 2007 traf er auf den damaligen Ex-Präsidenten Bill Clinton. Clinton riet ihm, eines Tages für ein politisches Amt zu kandidieren. El-Sayed soll damals entgegnet haben, dass er mit seinem Namen wohl keine Chance habe. Diese frühe Skepsis hat sich nun widerlegt.

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Unterstützung erhielt El-Sayed während des Wahlkampfs auch von Barack Obama. Der frühere Präsident warnte Ende Oktober davor, dass politische Gegner den Namen oder die Religion von El-Sayed nutzen könnten, um ihn als weniger amerikanisch darzustellen. Diese Warnung hat die Realität des Wahlkampfs leider bestätigt, doch der Sieg in Michigan zeigt, dass die Wähler andere Prioritäten setzten.