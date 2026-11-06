Aaron Sorkin portrays Mark Zuckerberg as a villain in The Social Reckoning

Aaron Sorkins neuer Film stellt Mark Zuckerberg als Bösewicht dar. Ein Gespräch mit Fritz Espenlaub analysiert den Wandel des Silicon-Valley-Image in Hollywood.

Aaron Sorkin zeigt in seinem neuen Film den Meta-CEO als typischen Bösewicht. Die Frage ist, ob diese Darstellung fair ist. Tech-Experte und Journalist Fritz Espenlaub erklärt im Podcast, wie sich die öffentliche Einstellung gegenüber dem Silicon Valley stark verändert hat. Benjamin Stolz aus dem Feuilleton der " Die Presse" hat gemeinsam mit Espenlaub den neuen Facebook-Film analysiert.

Der Wandel von Wuschelkopf zu James-Bond-Bösewicht

In Sorkins Film "The Social Network" von vor 16 Jahren wollte ein nerdiger, aber genialer Wuschelkopf namens Mark Zuckerberg die soziale Erfahrung des Colleges ins Internet transportieren. Jesse Eisenberg spielte diese Rolle in der biografischen Fortsetzung. Heute ist aus dem Wunderwuzzi ein fast schon James-Bond-artiger Bösewicht geworden. Dies gilt zumindest in Sorkins biografischer Fortsetzung mit dem Titel "The Social Reckoning". Die Frage ist, wie konnte die Silicon-Valley-Lichtgestalt Zuckerberg im Ansehen von Hollywood so tief sinken.

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Podcast-Experte analysiert den öffentlichen Wandel

Gast dieser Folge ist Fritz Espenlaub, Podcaster und Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Er produzierte unter anderem "Die Peter Thiel Story" oder "Die Open AI Story". Espenlaub ist außerdem KI-Experte und Host des "KI-Podcasts" der ARD. Er erklärt im Podcast, wie sehr sich die öffentliche Einstellung gegenüber dem Silicon Valley verändert hat. Diese Veränderung ist ein zentrales Thema der Analyse, die mit Stolz durchgeführt wurde.

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Whistleblowerin und KI als weitere Einflussfaktoren

Was hat die Whistleblowerin Frances Haugen damit zu tun? Ihr Engagement spielt eine Rolle in der veränderten Wahrnehmung. Und liefern Metas KI-Bestreben bereits Stoff für einen dritten Teil mit dem Titel "Superintelligence"? Die Analyse deckt diese Punkte auf. Der Podcast beleuchtet die Verbindung zwischen aktuellen KI-Entwicklungen und der filmischen Darstellung von Tech-Gründern.

Veröffentlichung und Hörerzugriff auf die Analyse

Sie hören hier "Was wichtig ist", den Nachrichtenpodcast der österreichischen Tageszeitung "Die Presse". Er richtet sich an neugierige Ohren, die mehr wissen wollen als die Schlagzeile. Die ganze Podcastfolge zum Film "The Social Reckoning" können Sie direkt hier hören. Die Sendung bietet eine tiefgehende Einordnung der kulturellen Verschiebungen in der Wahrnehmung großer Tech-Unternehmen und ihrer Führungspersönlichkeiten.