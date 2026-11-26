Pittsburgh Steelers entlassen Aaron Rodgers nach Konflikten mit Coach Mike McCarthy. Rodgers wirft McCarthy Schlaf in Meetings vor, während Rudolph künftig startet.

Die Pittsburgh Steelers haben ihre Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Superstar Quarterback Aaron Rodgers beendet. Diese drastische Entscheidung fiel wenige Tage nach dem 16:19-Heimauswärtssieg der Philadelphia Eagles. Trainer Mike McCarthy hatte Rodgers zuvor bereits auf die Bank gesetzt und künftig auf Mason Rudolph als Starting Quarterback gesetzt. Die Entlassung markiert das abrupte Ende einer Partnerschaft, die zuvor auf einer langen Geschichte der Zusammenarbeit beruhte.

Konflikt eskaliert nach öffentlichen Vorwürfen

Aaron Rodgers nutzte die Auftritte in der "Pat McAfee Show" bei ESPN, um seine Frustration über die Behandlung durch den Trainerstab freizugeben. Der vierfache NFL-MVP gab an, nicht direkt von McCarthy informiert worden zu sein, sondern erst von seinen Mitspielern von der Degradierung erfahren zu haben. Besonders empört reagierte Rodgers darauf, dass McCarthy ihm am Sonntag vor dem Spiel noch öffentlich die Unterstützung zugesichert hatte. Diese Diskrepanz zwischen öffentlichem Auftritt und interner Entscheidung trug maßgeblich zur Eskalation bei.

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Rodgers erhob schwerwiegende Vorwürfe gegen die Professionalität seines Cheftrainers. Er behauptete, dass Mike McCarthy regelmäßig wichtige Besprechungen versäumte oder während dieser eingeschlafen war. Als konkretes Beispiel nannte der Quarterback ein Treffen in der vorangegangenen Woche. Rodgers berichtete, dass McCarthy verspätet erschienen sei, Platz genommen habe und zehn Minuten später bereits schnarchte. Nach dem Aufwachen habe der Trainer in seinen Notizen gekramt, bevor das Schnarchen fünf Minuten später wieder zu hören war.

Strategische Schwächen und taktische Fehler

Über die pünktliche Führung hinaus stellte Rodgers auch die sportliche Kompetenz von Mike McCarthy in Frage. Der Coach habe sich geweigert, die Defensivreihen der Gegner ausreichend zu analysieren. Rodgers beschrieb McCarthy als überfordert bei der Auswahl der Spielzüge, was zu einem Mangel an strategischer Klarheit im Team geführt habe. Diese taktischen Lücken seien ein wesentlicher Faktor für die schlechte Leistung der Offense gewesen.

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Ein besonders kuriose Situation soll beim Spiel gegen die Philadelphia Eagles in der Halbzeitpause stattgefunden haben. Rodgers schilderte, dass McCarthy die Mannschaft mit einer veralteten Taktik ins zweite Half geschickt habe. Anstatt die Anpassungen der Eagles zu berücksichtigen, sollen die Steelers unter dem Aufruf "Eins, zwei, drei Packers" aufrücken, was zu Verwirrung und schwachen Leistungen führte.

Historische Wurzeln und möglicher Ausstieg

Der Zerfall der Beziehung ist umso bedauerlicher, da Rodgers und McCarthy bei den Green Bay Packers von 2008 bis 2018 erfolgreich zusammengearbeitet haben. In dieser Zeit errangen sie den Super Bowl-Sieg im Jahr 2011, wobei das Finale exakt gegen die Pittsburgh Steelers ging. Diese historische Verbindung macht den aktuellen Rosenkrieg zwischen beiden Parteien besonders bitter und öffentlichkeitswirksam. Bereits im Oktober gab es einen heftigen Wortgefecht gegen die Cleveland Browns, bei dem McCarthy Rodgers als "verdammtes Arschloch" bezeichnete.

Aaron Rodgers hat ausgeschlossen, dass er seine Karriere bei den Steelers fortsetzen wird. Der 40-Jährige steht in seiner 22. Saison und möchte nicht mehr zurückkehren, da der Weg dorthin für ihn geschlossen ist. Unklar bleibt derzeit, ob der Superstar noch für eine andere Mannschaft auflaufen wird. Die Zukunft seiner Karriere ist offen, während die Steelers nun mit Mason Rudolph die Next-Gen-Planung vorantreiben.