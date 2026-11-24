A1-CEO Jiří Dvorjančanský kündigt bis 2030 Einsparungen von 300 Mio. Euro an. Dazu zählen 430 Abbauarbeitsplätze bis 2027 bei gleichzeitiger Digitalisierung des Netzwerks.

Der CEO von A1 Österreich, Jiří Dvorjančanský, hat am Dienstag in Wien eine umfassende Kostenreform für das Unternehmen angekündigt. Bis zum Jahr 2030 soll die Telekom Austria AG ihre Gesamtkosten um 300 Millionen Euro senken, wobei rund 100 Millionen Euro direkt auf die Personalressourcen entfallen werden.

Stellenabbau und Strategieänderung

Die operative Tochtergesellschaft der börsennotierten Telekom Austria AG plant für das Jahr 2027 einen Nettoabbau von 430 Stellen im gesamten Unternehmensverbund. Der aktuelle Mitarbeiterbestand liegt bei etwas weniger als 6000 Beschäftigten, wobei bis 2027 insgesamt 500 Abgänge vorgesehen sind.

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Diesem Abbau stehen 70 Neueinstellungen in strategisch wichtigen Zukunftsfeldern gegenüber. Die neuen Fachkräfte werden insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Informationstechnologie rekrutiert, um die digitale Transformation des Unternehmens voranzutreiben.

IT-Reduktion und Netzmodernisierung

Ein zentrales Ziel der Strategie ist die drastische Reduzierung der operativen Komplexität durch die Senkung der IT-System-Anzahl um 30 Prozent innerhalb der nächsten drei Jahre. Derzeit betreibt das Unternehmen doppelt bis dreimal so viele Systeme wie üblich, was ineffiziente Prozesse verkompliziert.

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Parallel dazu konzentriert sich Jiří Dvorjančanský auf die Modernisierung der Netzinfrastruktur, für die jährlich Investitionen bis zu 500 Millionen Euro vorgesehen sind. Diese Summe fließt primär in den Glasfaserausbau, die Modernisierung des Mobilfunks sowie in wichtige IKT-Projekte zur Stabilisierung der Verbindungen.

Umstrukturierung der Marken und Tarife

Die Kundenstruktur wird bereinigt, wobei die Anzahl der aktiven Mobilfunktarife von rund 13.000 vor einem Jahr nun unter 10.000 gesunken ist. Zudem wurden mehr als 300.000 Kunden der eingestellten Diskontmarke bob zur Kernmarke A1 transferiert, um die Markenportfolio-Struktur zu vereinfachen.

A1 Österreich fokussiert sich künftig auf zwei Hauptmarken: A1 bedient das Premiumsegment und die Marke yesss! richtet sich an preissensible Kunden. Diese Segmentierung soll die Marktübersicht verbessern und operative Reibungsverluste minimieren, indem unnötige Tarifvielfalt eliminiert wird.

Netzstabilität und Lieferantenstrategie

Hinsichtlich der jüngsten Netzstörungen im Inland gab Jiří Dvorjančanský an, dass 70 Prozent der Ausfälle auf externe Ausrüster zurückgingen, während 30 Prozent auf interne Prozesse zurückzuführen waren. Ein vor zwei Jahren implementierter Core-Netzwerk-Lieferant hatte Stabilitätsprobleme ausgelöst, woraufhin Experten des Herstellers zur Fehlerbehebung vor Ort abgestellt wurden.

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Bezüglich möglicher EU-Restriktionen gegen chinesische Anbieter wie Huawei warnte der CEO vor marktverzerrenden Effekten. A1 Österreich plant eine vollständige Migration bis 2031 und betont, dass ein Ausschluss chinesischer Anbieter die Konkurrenz reduziert und die Infrastrukturkosten negativ beeinflussen könnte.