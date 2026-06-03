99ers verpflichten Clay Hanus für die Verteidigung

Der 25-jährige Clay Hanus wird von Sportdirektor Philipp Pinter als 'Rohdiamant' bezeichnet und sorgte in den USA für bärenstarke Werte.

Mittwochvormittag verkündete Eishockey -Meister 99ers die Verpflichtung eines neuen Spielers für die Verteidigung : Die Graz er nahmen Clay Hanus unter Vertrag. Der 25-jährige wird von Sport direktor Philipp Pinter als 'Rohdiamant' bezeichnet und sorgte in den USA für bärenstarke Werte. 100 Spiele absolvierte Clay Hanus an der Mount Royal University in Calgary.

Und sorgte dabei für satte 121 Scorerpunkte (davon 33 Tore). Ein Wert, der im College-Eishockey die Statistikbücher neu schreiben hat lassen. Damit wurde er zum Spieler des Jahres gekürt, war Verteidiger des Jahres und auch der MVP. 2024 war er schon am Sprung nach Europa, in die zweite schwedische Liga zu Kalmar. Nach der Vorbereitung entschied er sich aber für eine Rückkehr nach Amerika.

Nun dockt er bei den 99ers in Graz an. Clay ist noch ein junger Bursche mit viel Potenzial, ein Rohdiamant. Sein offensiver Instinkt ist sehr ausgeprägt, seine Lauffähigkeiten Weltklasse. Wir haben ihn mehrmals in Amerika und dann auch bei den Vorbereitungsspielen in Schweden genau beobachtet, waren und sind von seinem Potenzial beeindruckt, sagt Sportchef Philipp Pinter in einer Aussendung des Klubs.

Sein offensiver Instinkt ist sehr ausgeprägt, seine läuferischen Fähigkeiten absolute Weltklasse. Er ist noch ein junger Bursche mit viel Potential, der nach beeindruckenden Junioren- und College-Jahren darauf brennt, sich in Europa zu behaupten. Toller Charakter, wird in unserem Profi-Hockey einiges an Akzenten setzen. Ich denke, dass er ein Rohdiamant ist.

Und auch Hanus selbst brennt bereits auf seine neue Aufgabe in der Steiermark. Ich freue mich schon riesig auf meinen Wechsel nach Graz. Nachdem ich gesehen habe, wie erfolgreich das Team in der letzten Saison war, ist es ungemein spannend, zu einem Verein mit einer so starken Kultur und einer leidenschaftlichen Fan-Gemeinde zu kommen. Hoffentlich können wir nächste Saison wieder den Meistertitel nach Graz holen





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