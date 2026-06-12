97-jährige Salzburgerin verhindert Raub durch Hilferufe

Eine 97-jährige Frau in Salzburg verhindert einen Raub durch lautes Hilferufen. Die Ermittler haben zwei Tatverdächtige festgenommen.

Eine 97-jährige Salzburg erin hat durch ihre Hilferufe offenbar Schlimmeres verhindert. Nach einem versuchten Raub in ihrer Wohnung konnten Ermittler nun zwei Tatverdächtige ausforschen und festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Salzburg. Ein Mann und eine Frau läuteten an der Wohnungstür der Seniorin. Weil die 97-Jährige zu diesem Zeitpunkt Besuch erwartete, öffnete sie die Tür. Unmittelbar danach betraten die beiden Unbekannten die Wohnung.

Laut Polizei drängten sie die Bewohnerin zur Seite und hielten sie an den Handgelenken fest. Währenddessen durchsuchten sie abwechselnd die Räume nach Wertgegenständen. Die Frau begann lautstark um Hilfe zu rufen. Daraufhin ergriffen die beiden Verdächtigen die Flucht - ohne Beute.

Über ihren Notfallknopf verständigte die 97-Jährige anschließend die Rettung. Sie erlitt leichte Verletzungen. Wie die Ermittlungen ergaben, sollen dieselben Personen bereits zwei Tage zuvor die Wohnung der Seniorin aufgesucht haben. Auch am Dienstag konnte die Frau über ihr Notfallarmband Hilfe anfordern.

Die beiden Rumänen verließen damals ebenfalls ohne Beute die Wohnung. Nach umfangreichen Ermittlungen und einer eingeleiteten Fahndung klickten noch am Donnerstag die Handschellen. Die Polizei nahm einen 43-jährigen Mann sowie seine 48-jährige Komplizin fest





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