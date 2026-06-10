91-jähriger argentinischer Fußballreporter Enrique Macaya Márquez wird zum 68. Mal die Weltmeisterschaft kommentieren

Der 91-jährige argentinische Fußballreporter Enrique Macaya Márquez wird zum 68. Mal die Weltmeisterschaft kommentieren. Macaya ist ein Kult-Kommentator in Argentinien und hat seit 1958 bei jeder Weltmeisterschaft dabei sein.

Der 91-jährige argentinische Fußball reporter Enrique Macaya Márquez wird zum 68. Mal die Weltmeisterschaft kommentieren. Macaya ist ein Kult-Kommentator in Argentinien und hat seit 1958 bei jeder Weltmeisterschaft dabei sein.

Er kommentierte den Aufstieg von Pelé zum Weltstar bei der WM 1958, war bei Maradonas 'Jahrhundert-Tor' 1986 dabei und berichtete über die WM 2022, bei der Lionel Messi Argentinien zum WM-Titel führte. Auch bei der WM 2026 wird Macaya die Spiele kommentieren, diesmal mit Topstars wie Kylian Mbappé, Lamine Yamal oder Harry Kane. Macaya war 23, als er von Radio Belgrano nach Schweden geschickt wurde, um die erste WM zu kommentieren.

Auf dem Weg nach Schweden waren Zwischenstopps in Italien und Dänemark notwendig. Dort sah er den damals 17-jährigen Pelé seine erste WM spielen. Der brasilianische Stürmer beeindruckte ihn mit seiner Fähigkeit, sich nicht nur individuell großartig zu spielen, sondern auch in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Macaya spricht über Maradonas 'Traumtor des Jahrhunderts' im selben Spiel, bei dem er vier Minuten später sechs Gegenspieler ausspielte und den Ball ins linke Eck des englischen Tores schoss.

Macaya hat in seiner 68-jährigen Karriere als WM-Kommentator gesehen, dass sich im Fußball einiges verändert hat. Es gehe nicht mehr nur um das Spiel, sondern auch um finanzielle Gewinne. Die Spieler seien immer besser vorbereitet, haben mehr Kondition und mehr Kraft, aber dies bedeute nicht unbedingt eine bessere Technik, weil man für Technik auch eine gewisse Erholung, Pausen brauche. Macaya wird die Entwicklung des Fußballs weiter genau beobachten.

Er wurde bereits bei der WM 2022 in Katar als der 'Journalist mit den meisten Weltmeisterschaften' geehrt. Sein Erfolgsrezept bestehe darin, 'ständig zu lernen, mit den Leuten zu reden, von ihnen zu lernen'





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