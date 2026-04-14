86-jährige Französin von ICE verhaftet: Liebesgeschichte endet in Abschiebehaft

Eine 86-jährige Französin, die für ihren Partner in die USA zog, wurde von der US-Einwanderungsbehörde verhaftet und befindet sich nun in Abschiebehaft. Die Familie kämpft um ihre Freilassung und kritisiert die harten Haftbedingungen.

Beamte der US- Einwanderung s- und Zollbehörde ( ICE ) sollen eine betagte französische Staatsbürgerin verhaftet und ihr Handschellen an Händen und Füßen angelegt haben. Die 86-jährige Marie-Thérèse, die für die Liebe ihres Lebens in die Vereinigten Staaten zog, befindet sich nun in Abschiebehaft , nachdem sie von ICE -Agenten festgenommen wurde. Diese tragische Geschichte wirft ein Schlaglicht auf die harten Einwanderung sgesetze der USA und die oft rücksichtslose Durchsetzung dieser Gesetze. Die Familie der Seniorin kämpft nun darum, sie aus der Haft zu befreien und nach Frankreich zurückzubringen, da ihr Gesundheitszustand zunehmend besorgniserregend ist. Marie-Thérèse war nach der Wiederentdeckung ihrer Jugendliebe in die USA gezogen, doch der plötzliche Tod ihres Mannes und anschließende rechtliche Auseinandersetzungen führten zu dieser verzweifelten Situation.

Die Familie schildert die Umstände der Verhaftung als demütigend. Marie-Thérèse sei wie eine Schwerverbrecherin behandelt worden. Der Sohn der Verhafteten, zitierte in einem französischen Medium, beschreibt, wie seiner Mutter Handschellen angelegt wurden. Laut offiziellen Angaben der Behörden habe Marie-Thérèse ihr Visum überzogen, wobei ihr Visum im Juni 2025 ablief. Ihre Familie argumentiert jedoch, dass sie sich in einem laufenden Verfahren zur Erlangung einer Green Card befunden habe, als sie festgenommen wurde. Sie war nach dem Tod ihres Mannes, der 2026 verstarb, in eine komplizierte rechtliche Lage geraten, insbesondere im Zusammenhang mit Erbstreitigkeiten mit dem Sohn ihres verstorbenen Mannes. Es wird berichtet, dass sie sogar Drohungen erfahren habe und ihr der Zugang zu Wasser und Strom verwehrt wurde. Diese Kombination aus familiären Problemen und bürokratischen Hindernissen führte letztendlich zu ihrer Festnahme und Inhaftierung. Die Umstände des Falls werfen Fragen nach der Angemessenheit der Maßnahmen und der Behandlung älterer Einwanderer auf.

Die Inhaftierung von Marie-Thérèse erfolgt vor dem Hintergrund einer verschärften Einwanderungspolitik in den Vereinigten Staaten, insbesondere im Zusammenhang mit einer möglichen zweiten Amtszeit von Donald Trump. ICE, die Einwanderungs- und Zollbehörde, spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der umstrittenen Massenabschiebungen. Die Behörde wurde in den letzten Jahren erheblich erweitert und mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, was zu einer Zunahme von Festnahmen und Abschiebungen geführt hat. Der Fall Marie-Thérèse verdeutlicht die Härte dieser Politik, die auch ältere und besonders schutzbedürftige Personen betreffen kann. Die Familie der Frau kämpft nun unermüdlich für ihre Freilassung und kritisiert die Haftbedingungen, die sie als gesundheitsgefährdend für die alte Dame einschätzen. Der Fall hat auch die Aufmerksamkeit des französischen Außenministeriums auf sich gezogen, das in die Bemühungen um ihre Rückführung involviert ist. Der Sohn der Verhafteten beschreibt die Situation als einen Albtraum, der die Realität kaum fassen lässt.





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