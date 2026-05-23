85-jährige Wienerin lässt Maine-Coon-Katze Sunny in neues Zuhause suchen

Eine 85-jährige Wienerin hat ihre geliebte Maine-Coon-Katze Sunny abgegeben, weil sie selbst krank geworden war und nicht mehr um die Katze kümmern konnte. Sunny sucht jetzt ein liebevolles Zuhause und ist bereits heute elf Jahre alt. Sie ist kerngesund und wird mit nierenschonendem Futter ernährt. Sie sucht einen ruhigen Einzelplatz bei Menschen, die Zeit für sie haben und sich gerne mit ihr beschäftigen.

Ihre eigene Krankheit zwang eine 85-jährige Wienerin, ihre geliebte Maine-Coon-Katze " Sunny " abzugeben. Die Samtpfote sucht dringend ein liebevolles Zuhause und besticht durch gute Gesundheit und eine charmante, verschmuste Art.

Die Maine-Coon besticht mit ihrer enormen Größe und ihrem charmanten Verhalten. Es ist eine sehr beliebte Katzenrasse – wer sich beim Züchter ein Jungtier holen möchte, muss mindestens 1000 Euro Kaufpreis einkalkulieren. Doch muss es wirklich immer ein Kitten sein?

"Sunny" ist ein erwachsenes Exemplar, das schon länger auf der Suche nach einem "Für-Immer-Zuhause" ist! Heute elf Jahre alt, sucht die liebe und anfangs eher schüchterne Katzendame einen ruhigen Einzelplatz bei Menschen, die Zeit für sie haben und sich gerne mit ihr beschäftigen. Sobald sie sich wohlfühlt, schmust "Sunny" gerne mit ihren Menschen und genießt die Streicheleinheiten sehr. Die Samtpfote ist außerdem kerngesund und wird mit nierenschonendem Futter ernährt, kann also noch einige gute Lebensjahre vor sich haben.

In den letzten Jahren lebte die Samtpfote in einer grünen und ruhigen Wohngegend mit gesichertem Freigang. Ihre betagte Besitzerin konnte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um "Sunny" kümmern und musste daher die schwere Entscheidung treffen, ihren geliebten Stubentiger in neue Hände zu geben. Die Maine-Coon würde sich auch im neuen Zuhause über eine Terrasse oder einen Garten freuen. Kleine Kinder oder Hunde würden sie dagegen überfordern.

Dieser Fall zeigt: Manchmal ist Loslassen die größte Form der Fürsorge. Wer öffnet Herz und Heim für "Sunny"? Alle weiteren Informationen bekommen Sie unter 0699/188 44 881





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