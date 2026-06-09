81-Jährige flüchtet nach Unfall und kollidiert mit drei Pkw

Eine 81-Jährige ist in Wien in einen schweren Unfall verwickelt worden. Sie erfasste zunächst eine Radlerin auf einer Radfahrerüberfahrt, bevor sie vom Unfallort flüchtete und dabei mit drei Pkw kollidierte. Die Polizei ermittelt gegen die 81-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Schädigung von Sachen.

Eine 81-Jährige ist am Dienstagabend in Wien auf der Kärntner Straße in einen schweren Unfall verwickelt worden. Sie erfasste zunächst eine Radlerin auf einer Radfahrerüberfahrt, bevor sie vom Unfallort flüchtete und dabei mit drei Pkw kollidierte.

Erst eine Baustellen-Absperrung brachte sie zum Stillstand. Auch die 81-Jährige wurde mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag. Kurz vor 20.00 Uhr bog die 81-Jährige vom Kärntner Ring nach rechts in die Kärntner Straße ein und stieß dabei die Radfahrerin nieder. Die Unfalllenkerin stieg kurz aus, setzte die Fahrt aber gleich fort.

Laut Zeugen beschleunigte sie stark und krachte in die drei Pkw. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug der 81-Jährigen gegen die Blechwand einer Baustelleneinrichtung und kam dort zum Stillstand. Die Wiener Berufsrettung musste vier Personen notfallmedizinisch versorgen und in Krankenhäuser bringen. Drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt.

Die Polizei ermittelt gegen die 81-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Schädigung von Sachen. Die Ermittlungen dauern an. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei bittet um Zeugenaufruf, um weitere Details zu erfahren.

Die Öffentlichkeit wird gebeten, weitere Informationen über den Unfall zu liefern. Die Polizei wird die Ermittlungen fortsetzen, bis der Fall geklärt ist





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Verkehrsunfall Radfahrerin 81-Jährige Fahrlässige Körperverletzung Fahrlässige Sachschädigung

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