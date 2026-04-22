80 Jahre und eine Vespa: Ein Wiener feiert mit seinem italienischen Oldtimer

Peter Wirth, ein Wiener Vespa-Enthusiast, feiert seinen 80. Geburtstag und erinnert sich an seine lange Beziehung zu dem italienischen Kultroller. Seine restaurierte Vespa Supersprint aus dem Jahr 1975 ist dabei ein besonderes Highlight.

Peter Wirth, ein Wiener mit einer lebenslangen Leidenschaft für Vespa -Roller, feiert bald seinen 80. Geburtstag und das mit einer ganz besonderen Begleitung: seiner restaurierten Vespa Supersprint aus dem Jahr 1975.

Dieses Modell ist nicht nur ein Stück italienischer Ingenieurskunst, sondern auch ein Stück persönlicher Geschichte für Wirth. Die Vespa ist in ihrem Originalzustand erhalten, inklusive des Originallacks, was sie zu einem seltenen Sammlerstück macht. Wirth hat jedoch das Innenleben des Rollers umfassend überarbeitet. Der Motor wurde komplett zerlegt und alle Teile ausgetauscht, eine Arbeit, die er mit Freude und Geschick als ehemaliger Flugzeug- und Computertechniker ausführte.

Trotz ihres Alters von 50 Jahren hat die orangefarbene Vespa lediglich 21.000 Kilometer auf dem Tacho. Wirth nutzt sie gerne für kurze Fahrten, erinnert sich aber auch an die Zeit, als er sie intensiv für den täglichen Pendelverkehr zwischen dem Waldviertel und Wien einsetzte. Wirths Beziehung zu Vespa begann bereits in den 1960er-Jahren. Er besaß einst eine modernere Vespa, die er jedoch verkaufte, als er seine Frau kennenlernte und ein Auto benötigte.

Nach einer beruflichen Zeit in den USA, wo er sich auch eine Harley Davidson zulegte, kehrte er 2003 nach Wien zurück und widmete sich der Malerei. Die Liebe zu Vespa blieb jedoch bestehen, und er kaufte sich erneut einen Roller. Seitdem ist er aktives Mitglied im „Vespa Club Wien“ (VCW) und nimmt regelmäßig an internationalen Vespa-Treffen teil. Zu den Highlights zählen die „Vespa World Days“ in Ungarn (2019), Portugal (2022), der Schweiz (2024) und Italien (Pontedera).

Die weltweite Vespa-Community ist für Wirth ein wichtiger Teil seiner Leidenschaft. Er schätzt den Austausch mit anderen Vespa-Enthusiasten aus aller Welt, insbesondere wenn es um technische Fragen geht. Ein indischer Freund ist dabei oft die erste Anlaufstelle für schnelle und kompetente Antworten. Die weltweite Vernetzung der Vespa-Szene erstreckt sich über Kontinente hinweg, von Australien bis Indien.

Wirth betont die Vorteile dieser globalen Gemeinschaft, die nicht nur bei technischen Problemen hilft, sondern auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schafft. Er freut sich darauf, seinen 80. Geburtstag in Rom mit vielen befreundeten Vespa-Piloten zu feiern. Dort wird er, wie bereits in Pontedera im Jahr 2024, gemeinsam mit Tausenden anderen Vespa-Fans anstoßen und die gemeinsame Leidenschaft feiern.

Die Vespa ist für Wirth mehr als nur ein Fahrzeug; sie ist ein Symbol für Freiheit, Abenteuer und Freundschaft. Seine Geschichte zeigt, wie eine frühe Leidenschaft ein Leben lang bestehen bleiben und durch die Verbindung mit einer globalen Community noch bereichert werden kann. Die Pflege und Restaurierung der Vespa ist für ihn eine Möglichkeit, seine handwerklichen Fähigkeiten einzusetzen und ein Stück Geschichte am Leben zu erhalten.

Die orangefarbene Supersprint ist somit nicht nur ein Sammlerstück, sondern auch ein lebendiges Zeugnis einer vergangenen Zeit und einer unvergänglichen Leidenschaft





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