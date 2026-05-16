8 Menschen verletzt bei Autounfall in Modena, Fahrer festgenommen, Verletzte in Krankenhäusern

Ein 31-jähriger marokkanischer Herkunft ist nach einem Autounfall in Modena festgenommen worden, bei dem acht Menschen verletzt wurden. Der Fahrer versuchte zu fliehen und verletzte einen Passanten, bevor er überwältigt wurde. Die Verletzten sind fünf Frauen und drei Männer, zwei Frauen und ein 69-Jähriger mit schweren Verletzungen, eine 55-Jährige mit der schwersten Verletzung, ein 52-Jähriger und drei weitere Personen mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte ihre Anteilnahme und dankte den Bürgern und Sicherheitskräften für ihren Einsatz.

Nach einem Autounfall in Modena , bei dem acht Menschen verletzt wurden, darunter vier schwer, hat der Bürgermeister Massimo Mezzetti bekannt gegeben, dass der Fahrer , ein 31-jähriger marokkanischer Herkunft, festgenommen wurde.

Der Fahrer versuchte zu fliehen und verletzte einen Passanten, bevor er überwältigt wurde. Die Verletzten sind fünf Frauen und drei Männer, zwei Frauen und ein 69-Jähriger mit schweren Verletzungen, eine 55-Jährige mit der schwersten Verletzung, ein 52-Jähriger und drei weitere Personen mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte ihre Anteilnahme und dankte den Bürgern und Sicherheitskräften für ihren Einsatz





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