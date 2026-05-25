78‑jährige Rentnerin in Wiener Favoriten nach Wochen gefunden – Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Die Leiche der 78‑jährigen Monika M. wurde nach mehreren Wochen in ihrer Wohnung in der Herzgasse (Wien‑Favoriten) entdeckt. Die Ermittlungen prüfen sowohl natürliche Todesursachen als auch ein mögliches Fremdverschulden.

Am Pfingstsonntag wurde die Leiche der 78‑jährigen Monika M. in ihrer kleinen Wohnung in der Herzgasse im Wien er 10. Bezirks­teil Favoriten gefunden. Das Auffinden erfolgte erst, nachdem eine langjährige Bekannte der Verstorbenen die Polizei alarmiert hatte, weil sie seit mehreren Wochen nichts mehr von ihr gehört hatte.

Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, stießen jedoch nur auf das leblos in ihrem Bett liegende Oberkörper der Rentnerin – ein Bild, das sofort Fragen nach dem genauen Todeszeitpunkt und den Umständen des Ablebens aufwarf. Laut ersten Ermittlungen könnte die Frau bereits seit ein bis zwei Wochen tot gewesen sein, ohne dass es Anzeichen für ein plötzliches Eindringen von Fremden gab.

Weder Einbruchsspuren noch laute Geräusche oder fremde Personen wurden im Haus verzeichnet, sodass die Beamten zunächst von einem natürlichen Tod auszugehen versuchten, jedoch aus Gründen der Sorgfalt ausdrücklich eine Obduktion anordneten. Die forensische Untersuchung bleibt offen und lässt weiterhin die Möglichkeit einer fremden Einwirkung, etwa durch ein Verbrechen, nicht ausschließen. Die Nachbarn beschrieben Monika M. als freundliche, aber einsame Person, die allein lebte und selten Besuch bekam.

Besonders auffällig sei, dass die direkte Nachbarin im Stockwerk oberhalb, Daisy B., die Verstorbene seit etwa einem Monat nicht mehr gesehen habe. Sie erinnerte sich daran, dass die 78‑jährige Frau in den letzten Wochen vor ihrem Tod häufig blass und kränklich wirkte, jedoch keine offensichtlichen Schmerzen oder Verletzungen geäußert habe. Trotz des Verdachts, dass ein Fremdverschulden nicht auszuschließen sei, äußerten die Anwohner, dass die Wohnungspforten stets verschlossen waren und keine verdächtigen Geräusche aus dem Flur zu hören waren.

Die Umgebung des „Super‑Grätzls“, einer neu eröffneten Nachbarschaftsinitiative, zeigte sich schockiert über das Geschehen, da das Viertel bislang als sicher und kommunikativ galt. Die Wiener Polizei hat den Fall nun zu einer umfangreichen kriminal­polizeilichen Untersuchung erklärt. Sprecherin Irina Steirer betonte, dass das vorläufige Gutachten der Obduktion zwar noch nicht abschließend sei, jedoch ein Fremdverschulden nicht vollständig ausgeschlossen werden könne.

Die Ermittler prüfen nun verschiedene Szenarien, darunter ein mögliches Opfer eines häuslichen Verbrechens, ein unbeabsichtigtes Vergehen im Rahmen von Pflege‑ oder Betreuungsleistungen oder einen natürlichen, aber plötzlich einsetzenden Krankheitsverlauf, der unbemerkt blieb, weil die Betroffene allein lebte. Die Fahndung nach Hinweisen wird durch Befragungen von Anwohnern, dem Hausmeister und eventuellen Zeugen aus dem Umfeld des Gebäudes unterstützt. Die Öffentlichkeit wird gebeten, jede noch so kleine Beobachtung zu melden, die Aufschluss über das letzte Auftreten der Verstorbenen geben könnte.

Die Ermittlungen dauern an, und weitere Details werden erwartet, sobald das forensische Ergebnis vorliegt





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