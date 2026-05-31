76-jährige Wanderin stürzt in Osttirol ab - Hubschrauberrettung im steilen Gelände

Eine 76-jährige Frau ist beim Wandern in Osttirol über steiles Gelände abgestürzt. Sie konnte sich im letzten Moment an einem Baum festhalten und wurde nach einer dramatischen Rettungsaktion mit dem Hubschrauber geborgen.

Am Samstagvormittag ereignete sich in Osttirol ein dramatischer Alpinunfall , der die Einsatzkräfte forderte und das Leben einer 76-jährigen Frau in Gefahr brachte. Gegen 9.30 Uhr war die Einheimische im Gemeindegebiet von Tristach, nahe dem Tristacher See, auf einer Wanderung unterwegs, als sie im Bereich Riesenboden plötzlich über steiles, unwegsames Waldgelände abstürzte.

Der Sturz war so heftig, dass sie sich zunächst nicht mehr aus eigener Kraft retten konnte. In dieser lebensbedrohlichen Situation gelang es der Frau jedoch mit letzter Kraft, sich an einem Baum festzuklammern und so einen weiteren Absturz in die Tiefe zu verhindern. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, wurde umgehend der Notruf gewählt, sodass die Bergrettung Lienz und ein Rettungshubschrauber alarmiert wurden.

Die Einsatzkräfte vor Ort kümmerten sich umgehend um die Verletzte, versorgten sie medizinisch und bereiteten die Taubergung vor. Schließlich konnte die 76-Jährige, nachdem sie am Seil des Hubschraubers gesichert worden war, aus dem unzugänglichen Gelände gehoben werden. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Lienz geflogen, wo weitere Untersuchungen und die Behandlung stattfanden. Die genauen Umstände, die zu dem Absturz führten, sind bisher nicht vollständig geklärt und bleiben Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Solche Unfälle mahnen zur Vorsicht beim Wandern, besonders in alpinem Gelände mit steilen Hängen und ungesicherten Wegen. Auch wenn die genaue Ursache noch nicht bekannt ist, zeigt der Fall einmal mehr, wie schnell eine Wanderung in eine dramatische Lage umschlagen kann. Die Bergrettung und die Luftrettung haben erneut unter Beweis gestellt, wie wichtig ihre schnelle und professionelle Hilfe in solchen Notsituationen ist





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