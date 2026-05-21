64-Jähriger festgenommen: Ehefrau getötet, Suizidversuch

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz wurde am Mittwoch festgenommen. Er soll seine 59-jährige Ehefrau am vergangenen Sonntag getötet haben. Der Mann hatte bereits einen Suizidversuch unternommen und war verletzt. Die Polizei wurde über Notruf informiert, dass der Mann seine Frau mit einem Gewehr getötet hat. Er hatte zuvor seine Frau mit dem Gewehr erschossen und sich selbst verletzt. Die Waffe, ein Kleinkalibergewehr, dürfte er illegal besessen haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er nicht vernehmungsfähig war. Die Ermittlungen zum Tatmotiv und zur Spurensicherung am Tatort sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Graz hat einen Sachverständigen für Schusswaffen bestimmt und die Obduktion des Opfers angeordnet. Der Mann soll die Tat bereits am vergangenen Sonntag begangen haben.

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz wurde am Mittwoch festgenommen. Er soll seine 59-jährige Ehefrau am vergangenen Sonntag getötet haben. Der Mann hatte bereits einen Suizidversuch unternommen und war verletzt.

Die Polizei wurde über Notruf informiert, dass der Mann seine Frau mit einem Gewehr getötet hat. Er hatte zuvor seine Frau mit dem Gewehr erschossen und sich selbst verletzt. Die Waffe, ein Kleinkalibergewehr, dürfte er illegal besessen haben. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er nicht vernehmungsfähig war.

Die Ermittlungen zum Tatmotiv und zur Spurensicherung am Tatort sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft Graz hat einen Sachverständigen für Schusswaffen bestimmt und die Obduktion des Opfers angeordnet. Der Mann soll die Tat bereits am vergangenen Sonntag begangen haben





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