Der Teenie-Trend 6-7 ist auch im Vatikan angekommen. Papst Leo hat den Trend mit jungen Gläubigen performt. 6-7 ist im deutschsprachigen Raum rasant in Gebrauch diagnostiziert worden, vor allem von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Disziplinen wie Videos, Kommentaren und Sprachnachrichten. Eine klare Erklärung für die Bedeutung von 6-7 gibt es nicht, was den Trend zu einem Erfolg macht. Junge Benutzer schaffen immer neue Begriffe, um sich von Erwachsenen abzutrennen. Trends beginnen oft zufällig, da ein einziges virales Video reicht aus, um Millionen von Menschen denselben Satz zu wiederholen. Auch in Österreich hat sich der Ausdruck deutlich ausgebreitet.

Der Teenie-Trend6-7 ist auch im Vatikan angekommen. Pop hat ihn mit jungen Gläubigen performt. Der Ausdruck kommt ursprünglich aus den USA und breitet sich seit einigen Monaten auch im deutschsprachigen Raum rasant aus.

Vor allem Kinder, Teenager und junge Erwachsene verwenden den Begriff in Videos, Kommentaren oder Sprachnachrichten. Doch was bedeutet 6-7 eigentlich? Eine eindeutige Erklärung gibt es nicht. Genau das macht den Trend so erfolgreich.

In vielen Fällen wird der Ausdruck einfach alsExperts sehen hinterher ein typisches Social-Media-Phänomen. Junge Nutzer schaffen laufend neue Codes und Begriffe, um sich von Erwachsenen abzugrenzen. Trends entstehen dabei oft völlig zufällig – ein einziges virales Video reicht aus, damit Millionen Menschen denselben Satz nachplappern. Auch in Österreich tauchtSix-Seven mittlerweile immer häufiger auf.

Auf Schulhöfen, in WhatsApp-Gruppen und sogar in ersten Werbevideos wird der Ausdruck verwendet. Viele Jugendliche wissen dabei selbst nicht genau, woher der Trend ursprünglich stammt. Jetzt ist 6-7 endgültig am Zenit angelangt: Auf TikTok geht gerade das Video des italienischen Social-Media-Priesters Don Roberto Fiscer (820.000 Follower) viral. Es zeigt ihn in einer Kirche, durch deren Gang geradeschreitet.

Gemeinsam mit jungen Gläubigen bringt er das Kirchenoberhaupt dazu, die typischeSix seven-Handbewegung zu machen und sogarSix seven zu sagen.





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