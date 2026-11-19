Ein neuer Bericht von Save the Children zeigt: Im Jahr 2025 leben weltweit rund 589 Millionen Kinder in Kriegsgebieten. Dies ist ein historischer Höchststand mit schwerwiegenden Folgen.

Laut einem aktuellen Bericht der Organisation Save the Children hat die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die weltweit in Kriegs- und Konfliktgebiete n leben, im Jahr 2025 einen neuen historischen Höchststand erreicht. Insgesamt betrifft diese prekäre Situation rund 589 Millionen junge Menschen, was fast jedem vierten Kind auf der Erde entspricht. Die Organisation warnt vor den katastrophalen langfristigen Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Zukunftgenerationen.

Drittel mehr Kinder im Nahen Osten betroffen

44 Prozent der in Konfliktgebieten lebenden Kinder befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent, wie der Bericht präzise ausweist. Von 2010 bis 2025 hat sich die Anzahl der betroffenen Kinder in diesem Teil der Welt verdreifacht. Parallel dazu verzeichnete der Nahen Osten einen extrem steilen Anstieg der Krisenopfer. Besonders die palästinensischen Gebiete, der Libanon und der Jemen sind stark betroffen. Im Jahr 2024 waren dort rund 52 Millionen Kinder betroffen, bis zum Jahr 2025 stieg diese Zahl bereits auf 67 Millionen an.

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Harte Fakten zu Gewalt und Misshandlung

Die im Bericht "Stop the war on children" aufgeführten Zahlen basieren auf Daten des Peace Research Institute Oslo (PRIO) und des Uppsala Conflict Data Program's Georeferenced Event Dataset (UCDP GED). Zudem fließen eigene Analysen der Berichte des UN-Generalsekretärs zu Kindern und bewaffneten Konflikten ein. Im vergangenen Jahr wurden 14.224 Kinder getötet oder verstümmelt. Diese statistischen Angaben stellen lediglich die verifizierten Fälle dar, da in Regionen mit eingeschränktem Informationszugang, wie etwa im Sudan, von einer deutlich höheren Dunkelziffer auszugehen ist.

Massiver Anstieg bei Zwangsrekrutierung und Entführungen

Neben Tötungen und Verletzungen dokumentierte der Bericht insgesamt 6.576 Fälle der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindern in bewaffnete Konflikte. Die Demokratische Republik Kongo führte dabei mit 1.397 registrierten Fällen die Statistik an, gefolgt von Nigeria, Haiti und Somalia. Zusätzlich wurden 1.787 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder in Konfliktgebieten nachgewiesen. Rund 86 Prozent dieser Verbrechen ereigneten sich auf dem afrikanischen Kontinent, wobei allein 592 Vorfälle im Kongo stattfanden.

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Katharina von Schroeder warnt vor unterschätztem Ausmaß

Katharina von Schroeder, Leiterin des Büros von Save the Children im Kongo, betont, dass die offiziellen Zahlen nur einen kleinen Bruchteil der tatsächlichen Ereignisse widerspiegeln. Viele Betroffene schweigen aus tiefer Scham oder aus Angst vor sozialer Stigmatisierung. Schroeder berichtet von dramatischen Einzelfällen, darunter Teenager, die nach Vergewaltigungen schwanger wurden und daraufhin von ihren eigenen Familien verstoßen wurden. Sie beschreibt jedoch auch Fälle von Widerstand, wie das einer Mädchen, das zweimal von bewaffneten Gruppen entführt wurde und nach monatelangem Zwang als Kindersoldatin fliehen konnte, obwohl sie stark traumatisiert ist.

Zerstörung von Bildung und medizinischer Infrastruktur

Im fünften Jahr in Folge verzeichnete der Bericht einen vermehrten Angriff auf Schulen und Krankenhäuser sowie Fälle, in denen zivile Einrichtungen militärisch genutzt wurden. Im Jahr 2025 wurden knapp 3.000 solcher Vorfälle dokumentiert. Der Gazastreifen und das Westjordanland verzeichneten mit 837 Fällen die höchste Zahl an Angriffen, dicht gefolgt von der Ukraine mit 643 Fällen. Zusammen genommen machten diese beiden Regionen mehr als die Hälfte der weltweiten Gesamtzahl an Angriffen auf zivile Infrastruktur aus. Die Zerstörung dieser Einrichtungen unterbricht den Zugang zu lebenswichtiger Bildung und medizinischer Versorgung für Millionen von Kindern.