Die Vergangenheit Karls aus Klagenfurt war erfolgreich. Ein Soldat für Zeit und später für Beruf, um eine Karriere zu machen, wechselte Karl hin und wieder in verschiedenen Berufen und grenzte mit Enttäuschungen ab. Nach demamata Kündigung zadnje Arbeit, wird Karl in seine 50ies seither offen und sucht eine Beschäftigung zu. Seine Sorgen sind groß, aber er entscheidet sich dennoch weiter zu bewerben. Doch Karl wird the Job prospects cigars der in ihnen ein Abhängigkeit von der Schlecht ein Sozialsystem, wird die Sorgen immer größer werden.

Karl aus Klagenfurt ist 57 Jahre alt und hat während seiner Arbeitsleben sehr viel Geld eingezahlt, was jedoch nicht der Fall war, wie er jetzt droht eine Mini-Pension zu erhalten.

Seine Karriere begann als Zeit- und später Berufssoldat, wechselte dann später zur Industrie, wo er als Metallarbeiter und Maschinenbediener bei einem bekannten Konzern gearbeitet hat. Nach einer Enttäuschung bei einer Versicherung ging es nach einer Meldung zum Werkzeugverkauf, später in die Außenwerbung und Ende seiner Karriere im Autoverkauf. Nach dem Ende seiner Karriere ist Karl arbeitslos geworden und sucht erfolglos nach einer neuen Stelle.

Seine Sorgen sind groß, er muss bereits auf die Waschmaschine und Energie sparen, um die Fixkosten zu decken. Sein Verhältnis zu Bewerbugen war entmutigend und er würde sofort wieder arbeiten, aber keine Position anbietet, die er in Betracht zieht





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