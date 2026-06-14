56. Ebbser Koasamarsch: Toni Seewald stellt Streckenrekord auf

Beim 56. Ebbser Koasamarsch am Samstag triumphierten 1200 Teilnehmer aus 26 Nationen. Der Deutsche Toni Seewald gewann den Panorama-Trail in Rekordzeit.

Der 56. Ebbser Koasamarsch lockte am Samstag 1200 Teilnehmer aus 26 Nationen an den Start. Zum ersten Mal waren auch rund 50 Kinder beim KOASA-Kids-Sprint dabei.

Die Veranstaltung bot wieder ein breites Angebot an Läufen: vom extremen Panorama-Trail über 55 Kilometer bis zur 5er-Talwanderung für die ganze Familie. Besonders beeindruckend: Der älteste Teilnehmer Franz Puckl, Jahrgang 1935, trotzte dem Alter und absolvierte die leichtere Tour. Das Organisationsteam zeigte sich hochzufrieden mit der Resonanz und dem reibungslosen Ablauf. Den sportlichen Höhepunkt setzte der KOASA-55-Panorama-Trail über 55 Kilometer und 3900 Höhenmeter.

Bei den Herren lieferte der Deutsche Toni Seewald eine Galavorstellung ab: Er gewann in 6:26:12 Stunden und war damit fast eineinhalb Stunden schneller als der Vorjahressieger Christian Wagner. Mit dieser Zeit stellte er auch den Streckenrekord ein. Auf Platz zwei lief David Niegemann, Dritter wurde Hubert Schwaiger. Bei den Damen setzte sich die Favoritin Carina Helmreich in 8:07:36 Stunden durch.

Sie verwies Marina Mayerhofer auf Rang zwei, Christina Kirk komplettierte das Podium als Dritte. Auch auf den kürzeren Distanzen gab es packende Duelle. Der KOASA-Classic-Run über 33 Kilometer und 1910 Höhenmeter brachte bei den Herren einen Sieg des Tirolers Michael Maier (LG Decker Itter), der in 3:33:36 Stunden ins Ziel kam. Werner Fischer wurde Zweiter, Eric Thomas Dritter.

Bei den Damen triumphierte die Deutsche Theresa Zahorka in 4:11:57 Stunden vor Barbara Taibon und der Kufsteinerin Alina Schwarzlmüller. Der KOASA-Höllenritt über 20 Kilometer und 1000 Höhenmeter endete mit einem Sieg von Julius Ott in 1:40:07 Stunden. Anian Rottmüller wurde Zweiter, Lokalmatador Gabriel Mairhofer aus Thiersee Dritter. Bei den Damen gewann Maren Hamm in 1:58:50 Stunden, gefolgt von Julia Rath und Manuela Dietzinger.

Eine besondere Premiere feierte der 1. KOASA-Kids-Sprint. Rund 50 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren nahmen teil und zeigten großen Einsatz. Im Mittelpunkt stand nicht die Stoppuhr, sondern der Spaß an der Bewegung und das Gemeinschaftserlebnis.

Die jungen Athleten erhielten Medaillen und Urkunden. Das Echo war so positiv, dass die Organisatoren bereits über eine Ausweitung des Kinderangebots im nächsten Jahr nachdenken. Ein starkes Zeichen für die Zukunft des Laufsports in der Region. Neben den sportlichen Leistungen beeindruckte die Veranstaltung durch ihre familiäre Atmosphäre.

Viele Zuschauer säumten die Strecke und feuerten die Läufer an. Die Verpflegungsstationen waren mit regionalen Spezialitäten bestückt. Auch das Rahmenprogramm mit Musik und Kinderbetreuung trug zum Erfolg bei. Der Ebbser Koasamarsch hat sich als feste Größe im österreichischen Laufkalender etabliert und zeigt, dass Sport und Natur in Einklang zu bringen sind.

Die Teilnehmer lobten die hervorragende Organisation und die anspruchsvollen Streckenprofile. Ein besonderer Dank galt den zahlreichen Helfern, die den reibungslosen Ablauf ermöglichten. Der Event ist nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor für die Region Ebbs. Hotels und Gaststätten profitierten von den Gästen aus aller Welt.

Viele Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um die umliegenden Berge zu erkunden oder die Kaiserschmarrn-Köstlichkeiten zu genießen. Die Kombination aus Sport, Natur und Kulinarik macht den Koasamarsch zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Abschließend kann gesagt werden: Der 56. Ebbser Koasamarsch war ein voller Erfolg und setzt Maßstäbe für kommende Jahre





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