52. Salzburger Christkindlmarkt: Aufbau beginnt morgen mit Präzisionsarbeit

Der 52. Salzburger Christkindlmarkt startet morgen. Innerhalb von drei Tagen errichten über 5.000 Arbeitsstunden 96 Hütten und dekorieren den Platz für die Eröffnung am 19. November.

Die Vorbereitungen für den 52. Salzburger Christkindlmarkt nehmen bereits morgen ihren Anfang. Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Residenzplatz in Salzburg erfordert eine minutiöse Planung, da der Aufbau der 96 Marktstände innerhalb eines extrem engen Zeitrahmens erfolgen muss. Insgesamt müssen alle Verkaufsboxen an ihre exakt gekennzeichneten Plätze transportiert werden, wobei jede Minute für das Organisationsteam zählt.

Präziser Aufbau der 96 Marktstände

Die Logistik hinter diesem Spektakel ist enorm. Aussteller, Helfer und Fachkräfte investieren insgesamt mehr als 5.000 Arbeitsstunden in die Vorbereitungen. Der Aufbau der Hütten wird vom Christkindlmarkt-Obmann als präzise Arbeit beschrieben, bei der die Standbetreiber strikt die vorgegebene Einfahrtsreihenfolge einhalten müssen. Würde man alle beteiligten Fahrzeuge hintereinanderstellen, ergäbe sich eine Kolonne von rund 1,5 Kilometer Länge.

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Dekoration und Infrastruktur vor Ort

Neben den 96 Verkaufshütten entstehen auch 30 Lagercontainer für die Händler sowie zusätzliche Container für Sicherheitspersonal, WC-Anlagen und Lagerräume. Die visuelle Atmosphäre des Marktes entsteht durch den Einsatz von 14 Kilometern Stromkabeln und zwei Kilometern Stahlseilen. Vier Kilometer Tannengirlanden und drei Kilometer LED-Lichterketten bilden gemeinsam den bekannten Sternenhimmel über dem Marktareal.

Der große Christbaum aus Golling an der Salzach

Das Herzstück des Marktplatzes ist heuer ein etwa 70 Jahre alter Fichtenbaum, der ursprünglich rund 25 Meter hoch war und ungefähr sechs Tonnen wog. Die Familie Wimmer spendete diesen Baum, der nach der Aufstellung etwa 21 Meter sichtbar sein wird. Mitarbeiter der Salzburger Berufsfeuerwehr und des Gartenamts fällten die Fichte am Montag, dem 9. November, und brachten sie zum Residenzplatz.

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Eislaufplatz und offizielle Eröffnung

Zur offiziellen Eröffnung des Christkindlmarktes am Donnerstag, dem 19. November, wird der Baum mit rund 1.000 LED-Lampen beleuchtet. Bereits am 12. November startet der Eislaufplatz am Mozartplatz in die neue Saison, wo junge Läuferinnen des Eisteams Salzburg ihr Können zeigen. In der vergangenen Saison drehten dort mehr als 20.000 Menschen ihre Runden.

Laufzeit und Termine im Überblick

Der 52. Salzburger Christkindlmarkt bleibt bis einschließlich 1. Jänner 2027 täglich geöffnet. Die Kombination aus historischem Ambiente, handwerklicher Präzision im Aufbau und umfangreicher Infrastruktur sorgt jedes Jahr für eine besondere winterliche Stimmung in der Altstadt von Salzburg. Alle Beteiligten arbeiten daran, diesen hohen Standard auch in dieser Saison zu gewährleisten.