47-Jähriger vor Gericht: Ungarin in Hütte festgehalten und zur Prostitution gezwungen

Ein 47-jähriger Mann steht im Innviertel vor Gericht, weil er eine Frau aus Ungarn unter falschen Vorwänden nach Österreich gelockt und zur Prostitution gezwungen haben soll. Der Angeklagte wird grenzüberschreitender Menschenhandel, Zuhälterei und Freiheitsberaubung beschuldigt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Im Innviertel steht ein 47-jähriger Mann vor Gericht, der schwere Vorwürfe zu verantworten hat. Der Angeklagte soll eine Frau aus Ungarn unter falschen Vorwänden nach Österreich gelockt und anschließend in eine abgelegene Holzhütte gebracht haben, wo er sie zur Prostitution zwingen wollte.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm grenzüberschreitenden Menschenhandel, Zuhälterei und Freiheitsberaubung vor. Die Frau war zunächst der Meinung, dass sie nur einmal gegen Bezahlung arbeiten müsste, doch der Mann hatte andere Pläne. Er soll sie in seiner Wohnung und später in einer Hütte in Esternberg festgehalten haben, wo er sie zur Prostitution zwingen wollte. Laut den Ermittlungen hatte der Beschuldigte bereits Fotos für Inserate im Internet gemacht, um die Frau für sexuelle Dienstleistungen anzubieten.

Die Frau konnte sich schließlich befreien und die Behörden alarmieren. Der Prozess vor dem Schöffensenat am Landesgericht Ried hat begonnen. Der Angeklagte bestreitet die Vorwürfe und beruft sich auf die Unschuldsvermutung. Sollte er jedoch verurteilt werden, drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft geht von einer geplanten und systematischen Vorgehensweise aus, die auf die Ausbeutung der Frau abzielte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits früher wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden war. Die Opferhilfe unterstützt die betroffene Frau und bietet ihr psychologische Hilfe an. Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, auf solche Fälle aufmerksam zu machen und die Opfer zu schützen.

Die Verhandlung wird voraussichtlich mehrere Tage dauern, da zahlreiche Zeugen gehört werden müssen. Die Öffentlichkeit hat großes Interesse an dem Prozess, da es sich um einen besonders grausamen Fall von Menschenhandel handelt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine exemplarische Strafe, um ein Zeichen gegen solche Verbrechen zu setzen





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