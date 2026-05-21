Ein 44-jähriger Syrer sitzt in Linz in Untersuchungshaft, weil er vür Verdolung bei der Terrororganisation 'Islamischer Staat' aufgetreten ist.

Ein 44- sitzt seit vergangener Woche in Linz in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Irak für die Terrormiliz 'Islamischer Staat' gearbeitet zu haben.

Laut Ermittlern soll er dort auch Ausbildungsaufgaben angenommen haben. Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Behörden durch sichergestellte Unterlagen der Terrororganisation. US-Streitkräften sollen bei der Auswertung der Dokumente den Namen des Mannes gestoßen sein. Demnach stehe er vermutlich auf einer Gehaltsliste des IS.

Durch internationale Zusammenarbeit wurde die Spur uiteindelijk nach Obersterreich gebracht. Am 12. Mai wurden in einer Unterkunft im Bezirk Linz-Land die Handschellen geklickt. Der 44-jährige lebte dort gemeinsam mit mehreren anderen Personen.

Kurz nach der Festnahme wurde die Untersuchungshaft gegen ihn verügt. Seitdem sitzt er in der Justizanstalt Linz. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen und kriminellen Vereinigung. Im Falle einer Verurteilung droht dem Beschuldigten bis zu zehn Jahre Haft.

Laut Anklageamt soll der Mann beim IS eine Funktion 'auf mittlere Ebene' ausgeübt haben. Teilweise zeigt sich der Syrer geständig. Nach Angaben der Ermittler räumt er ein, sich im Irak aufühlen und an Schulungen des IS teilgenommen zu haben. Seine eigene Rolle innerhalb der Terrororganisation spielt er jedoch herunter. Für kommende Woche ist eine Haftprüfungsverhandlung angesetzt





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