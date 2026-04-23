43. Bodenseetanzfest lockt Tänzer aus drei Ländern an

Das 43. Bodenseetanzfest findet an diesem Wochenende in Gaißau, Meersburg, Konstanz und Friedrichshafen statt. Tänzer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz messen sich in verschiedenen Disziplinen.

Das 43. Bodenseetanzfest verspricht ein Wochenende voller Eleganz, Leidenschaft und sportlicher Höchstleistungen rund um den wunderschönen Bodensee. Vom Samstag bis Sonntag verwandeln sich Gaißau , Meersburg , Konstanz und Friedrichshafen in pulsierende Zentren des Tanzsport s, wo Paare aus Österreich , Deutschland und der Schweiz um die Wette tanzen.

Diese einzigartige Veranstaltung, die bereits in ihre 43. Auflage geht, zeichnet sich durch ihre grenzüberschreitende Natur und die gleichzeitige Austragung von Bewerben in vier verschiedenen Gemeinden aus. Das Konzept, das sich über die Jahre bewährt hat, ist ein wesentlicher Faktor für die anhaltende Beliebtheit des Bodenseetanzfestes und zieht Jahr für Jahr ein internationales Starterfeld an. Für Zuschauer und Fans bietet das Turnier ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl klassische Turniere als auch Solo-Bewerbe der Schülerklasse umfasst.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Bewerben in der Rheinblickhalle in Gaißau, wo am Samstag die hochkarätigen Paare der S-Klasse ihr Können demonstrieren werden. Hier ist Tanzsport auf höchstem Niveau garantiert, und die Zuschauer können sich auf atemberaubende Choreografien und beeindruckende technische Fähigkeiten freuen. Das Turnier ist durchgehend an beiden Tagen in Gang: am Samstag von 13:00 bis etwa 19:00 Uhr und am Sonntag von 10:00 bis ungefähr 15:00 Uhr.

Die starke regionale Beteiligung unterstreicht die Bedeutung des Bodenseetanzfestes für den Tanzsport in der Region. Nahezu alle Vorarlberger Tanzsportclubs schicken ihre besten Paare ins Rennen, was ein deutliches Zeichen für den Stellenwert des Turniers im Land ist. Die Veranstaltung ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight, das Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenbringt. Das Bodenseetanzfest besticht durch seine Vielfalt und seinen Reiz für Tänzer aller Leistungsstufen.

Neben den etablierten Paaren, die regelmäßig auf internationalem Parkett erfolgreich sind, geben auch junge Talente und Schüler die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Diese Mischung aus erfahrenen Profis und aufstrebenden Nachwuchskräften macht das Bodenseetanzfest zu einem besonderen Erlebnis – sowohl für die Teilnehmer als auch für die Zuschauer. Die Atmosphäre ist geprägt von sportlichem Geist, Fairness und gegenseitigem Respekt.

Das Turnier bietet eine Plattform für den Austausch von Erfahrungen und die Förderung des Tanzsports in der Region. Die Organisatoren haben ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Von den eleganten Standardtänzen bis hin zu den dynamischen Lateinamerikanischen Rhythmen ist alles vertreten. Das Bodenseetanzfest ist somit ein Fest für die Sinne und ein unvergessliches Erlebnis für alle Tanzbegeisterten.

Die Kombination aus sportlicher Höchstleistung, kultureller Vielfalt und der malerischen Kulisse des Bodensees macht das Turnier zu einem einzigartigen Ereignis in der Region





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bodenseetanzfest Tanzsport Bodensee Gaißau Meersburg Konstanz Friedrichshafen Turnier Österreich Deutschland Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Warum das Schließen der Augen beim Hören oft ein Trugschluss istEntgegen der gängigen Meinung kann das Schließen der Augen in lauten Umgebungen das Hörvermögen verschlechtern. Forscher erklären das Phänomen der Überfilterung.

Read more »

Souveräner Sieg und Blick auf das SaisonzielNach einem wichtigen Sieg blicken die Teams optimistisch auf die kommenden Spiele. Während ein Team von Play-off- und Cupfinalträumen spricht, konzentriert sich das andere auf den Abstiegskampf. Der Fokus liegt auf Regeneration und der nächsten Herausforderung.

Read more »

Für „Clasico“ im Mai - SIE wird das neue Barca-Trikot entwerfen!Mit gerade einmal 23 Jahren hat sie bereits drei Grammy Awards gewonnen und zählt wohl zu den aufstrebendsten Popstars. Jetzt wird Olivia Rodrigo ...

Read more »

Plan Zukunft: Ein umfassender Neustart für das BildungssystemBildungsminister Christoph Wiederkehr präsentiert ein weitreichendes Reformpaket, das den Kindergarten stärkt, die Volksschulzeit auf sechs Jahre ausweitet und neue Lerninhalte wie Demokratiebildung einführt, um Schüler besser auf das moderne Leben vorzubereiten.

Read more »

Das Kartonagenmysterium: Wenn die Logik im Altpapiercontainer endetEin humorvoller Essay über die alltägliche Frustration an überfüllten Altpapiercontainern und die Unzulänglichkeit der Künstlichen Intelligenz bei der Lösung dieses metaphysischen Rätsels.

Read more »

Josefstadt: Die Senioren Residenz „Das Hamerling“ soll verkauft werdenWas bedeutet das für die soziale Nutzung des Gebäudes in der Josefstadt? || Ein gewerblicher Betrüger vor Gericht ||…

Read more »