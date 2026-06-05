40-Jährige und Ehemann wegen schweren Betrugs verurteilt

Die Albanerin und ihr Ehemann wurden wegen schweren Betrugs verurteilt. Sie sollen über zwei Millionen Euro von 18 Opfern gestohlen haben.

Sie trat in einer ergaunerten Generalsuniform des Bundesheeres auf, fuhr mit einem geliehenen Luxus-Lambo vor und behauptete sogar, für den Geheimdienst aktiv zu sein. Am Mittwoch musste sich die 40-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann, einem ehemaligen WEGA-Beamten aus Wien, wegen schweren Betrug s vor dem Landesgericht Wr.

Neustadt verantworten. Das Paar soll seit 2022 leichtgläubige Opfer um über zwei Millionen Euro erleichtert haben – wir berichteten. Die gebürtige Albanerin, die eigentlich Arzthelferin und Jugendpädagogik gelernt hatte, gestand reumütig und beteuerte: 'Ich habe auch meinem Mann vorgegaukelt, sehr vermögend zu sein und dass er seinen Job aufgeben kann. Ich schäme mich dafür.

'Gemeinsam ergaunerte das Paar laut Anklage durch krumme Gold- Krypto- und Immo-Deals von insgesamt 18 Opfern Millionen, indem sie sich mit Leih-Lambo und ausgeborgten Luxus-Gütern als schwerreich ausgaben, dann das geborgte Geld einfach einsteckten. Neu bekannt wurde nun auch, dass sich unter den Geschädigten die Ehefrau eines reichen Bankiers befand, die mit luxuriösen Geschenken gelockt wurde. Die Dame dachte tatsächlich, dass ihr ein Mercedes sowie sogar ein Lamborghini überschrieben werde





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