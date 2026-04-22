40 Jahre Tschernobyl: Radioökologe Steinhauser ordnet die Gefahren der Kernenergie ein

Professor Georg Steinhauser von der TU Wien analysiert die Risiken der Kernenergie 40 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl. Er relativiert die Auswirkungen auf Österreich und betont die hohe Sicherheit moderner Kernkraftwerke.

Vor vierzig Jahren erschütterte die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl die Welt und hinterließ bleibende, messbare und sichtbare Folgen der radioaktiven Verseuchung. Die österreichische Rundfunk-Sendung ZIB2 widmete sich kürzlich dieser Thematik und lud den renommierten Radioökologen Professor Georg Steinhauser von der Technischen Universität Wien als Experten ein.

Im Gespräch mit Moderator Armin Wolf wurde Steinhauser zunächst mit der Schätzung konfrontiert, dass die Tschernobyl-Katastrophe in Österreich rund 1.000 zusätzliche Krebserkrankungen verursacht habe. Steinhauser relativierte diese Zahl jedoch als rein hypothetischen, statistisch nicht nachweisbaren Wert. Er betonte, dass die heutige Strahlenbelastung durch Tschernobyl weniger als ein Prozent der natürlichen Strahlenbelastung ausmache, was den Konsum von beispielsweise Schwammerln aus dem Salzkammergut unbedenklich mache.

Steinhauser, der mehrfach Forschungsreisen in die Tschernobyl-Zone unternommen hat, erklärte, dass der Flug dorthin eine höhere Strahlenexposition verursache als der Aufenthalt vor Ort. Dennoch räumte er ein, dort dauerhaft leben zu wollen, wäre für ihn keine Option. Eine kurzzeitige Exposition von einer Woche jedoch sei unproblematisch. Er argumentierte, dass Kernenergie nicht so unsicher sei, wie sie oft wahrgenommen werde.

Die psychologische Wirkung von Radioaktivität sei beklemmend, aber gemessen an der Anzahl der Todesfälle pro erzeugter Kilowattstunde zähle Kernenergie zu den sichersten und ungefährlichsten Energiequellen überhaupt. Überraschend stellte er sogar fest, dass Solarenergie sogar 'deutlich gefährlicher' sei, da jedes Jahr Menschen bei der Installation von Solarpaneelen auf Dächern verunglückten und zu Tode kämen. Steinhauser betonte, dass die Art und Weise, wie Kernenergie heute betrieben werde, 'unfassbar sicher' sei. Der Tschernobyl-Reaktor sei mit der heutigen Technologie nicht mehr vergleichbar.

Er verglich die Situation mit der Erklärung der Luftfahrt für unsicher nach dem Hindenburg-Desaster. Was damals geschah, hätte niemals geschehen dürfen, und ein solcher Unfall sei heute 'völlig ausgeschlossen'. Die Ursache des Tschernobyl-Unfalls lag laut Steinhauser in einem 'dilettantisch durchgeführten' Experiment, von dem heute jeder Physikstudent an der TU Wien abraten würde. Er unterstrich, dass die Sicherheitsstandards und Technologien in der Kernenergie seitdem erheblich verbessert wurden.

Trotz der hohen Sicherheitsstandards und der potenziellen Vorteile der Kernenergie zeigte sich Steinhauser realistisch hinsichtlich der österreichischen Politik. Da in Österreich keine Mehrheit für Kernenergie bestehe, sei es zu akzeptieren, dass auf absehbare Zeit kein Atomkraftwerk im Land gebaut werde. Er betonte jedoch, dass die Ablehnung der Kernenergie nicht auf wissenschaftlichen Fakten, sondern auf politischen und gesellschaftlichen Präferenzen beruhe. Die Diskussion um Kernenergie müsse auf einer sachlichen Grundlage geführt werden, die die Risiken und Vorteile realistisch einschätzt.

Steinhauser plädierte für eine differenzierte Betrachtung der Energiequellen und betonte, dass jede Form der Energieerzeugung mit gewissen Risiken verbunden sei. Die Kernenergie, so argumentierte er, habe sich in den letzten Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt und biete heute ein hohes Maß an Sicherheit. Die Angst vor Kernenergie sei oft irrational und basiere auf veralteten Vorstellungen. Die moderne Kerntechnik sei in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung zu leisten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.

Die Ablehnung der Kernenergie führe zu einer Abhängigkeit von anderen Energiequellen, die möglicherweise nicht so sicher oder umweltfreundlich seien





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