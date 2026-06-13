3x3-Basketball: Vienna erreicht Viertelfinale, ÖBV-Frauen scheitern knapp

Das österreichische 3x3-Basketballteam Vienna zieht bei ihrem Heimturnier in Wien ins Viertelfinale ein, während die ÖBV-Frauen nach einem dramatischen Spiel gegen Frankreich die nächste Runde verpassen.

Das heimische 3x3-Basketballteam Vienna hat beim Turnier am Wiener Heumarkt das Viertelfinale der Männer erreicht. Die Mannschaft um Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner besiegte am Samstagabend in der abschließenden Gruppenphase Roter Stern Belgrad mit 21:18 und trifft im K.o.

-Spiel am Sonntag auf Amsterdam. Den Siegtreffer gegen Belgrad erzielte Toni Blazan mit einem Distanzwurf. Zuvor hatten die Österreicher eine knappe Niederlage gegen das serbische Spitzenteam Liman mit 15:16 hinnehmen müssen. Liman wiederum besiegte die Mannschaft aus Belgrad deutlich mit 21:13.

Bei den Frauen des Österreichischen Basketballverbands (ÖBV) verlief der Turnierauftakt weniger erfolgreich. Das Team um Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar unterlag im ersten Gruppenspiel am Freitag dem Favoriten Kanada mit 11:19. In einem dramatischen zweiten Spiel gegen Frankreich vergaben die Österreicherinnen eine Führung und verpassten das Viertelfinale. Nach einer starken Defensivleistung führten sie noch mit 12:8, doch kurz vor Schluss glichen die Französinnen zum 12:12 aus.

Die österreichischen Spielerinnen zeigten sich enttäuscht. Alexia Allesch sagte im ORF: Es ist schade. Wir haben das Spiel in unserer Hand gehabt. Am Ende haben wir es nicht rübergebracht.

Simone Sill ergänzte: Die Höhen und Tiefen sind in den zehn Minuten sehr exzessiv. Es tut wirklich weh, das noch hergegeben zu haben. Trotz der Niederlage hofft das Team nun auf eine erfolgreiche Qualifikation für die Europameisterschaft. Der Beitrag gibt nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers oder der Redaktion von Krone Multimedia wieder.

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3X3-Basketball Vienna ÖBV Frauen EM-Qualifikation

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