365 Frauen: Elisabeth Plainacher ehrt vergessene Österreicherinnen in neuem Buch

Das neue Buch 365 Frauen von Elisabeth Plainacher und Haiden stellt 365 historische Persönlichkeiten vor. Es beleuchtet Leben von Pionierinnen wie Helene Kottannerin und Diana Budisavljević.

Die Präsidentin des Oberösterreichischen Presseclubs, Elisabeth Plainacher, präsentiert mit ihrem neuen Buch 365 Frauen eine umfassende Sammlung biografischer Porträts bedeutender und weniger bekannter österreichischer Frauen. Haiden, die als Buchautorin und Chefredakteurin der Zeitschrift Welt der Frauen fungiert, hat sich über rund ein Jahr intensiv mit der Recherche zu diesem Projekt beschäftigt. Die Publikation zielt darauf ab, historische Persönlichkeiten aus verschiedenen Epochen der mehr als tausendjährigen Landesgeschichte vorzustellen. Dabei werden Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten berücksichtigt, von Herrscherinnen über Arbeiterinnen bis hin zu Parlamentarierinnen.

Diversität als Kernziel der Porträtsammlung

Plainacher betonte bei der Vorstellung, dass es ihr wichtig war, ein breites Spektrum an Frauen darzustellen, die Österreich nachhaltig geprägt haben. Im Gegensatz zu vielen anderen Werken, die sich oft auf Heldinnen oder spezifische Eliten konzentrieren, sollen hier auch Frauen aus einfachen Verhältnissen und solche, die fast in Vergessenheit geraten sind, gewürdigt werden. Das Buch umfasst Figuren aus der Frühgeschichte, wie die Venus von Willendorf, sowie Persönlichkeiten aus dem Umfeld des Kaiserhofs, beispielsweise die Friseurin von Sisi. Es reicht bis hin zur ersten Bundeskanzlerin der Republik Österreich. Durch diese zeitliche Breite soll die Vielfalt der weiblichen Lebenswege und Beiträge zur Gesellschaft aufgezeigt werden.

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Historische Pionierinnen und ihr gesellschaftlicher Beitrag

Eines der herausragenden Porträts im Buch widmet sich Helene Kottannerin, die im Winter 1440 im Auftrag von Königin Elisabeth die streng bewachte Stephanskrone aus Visegrád stahl und nach Österreich brachte. Diese Tat sicherte die Herrschaftsrechte für Elisabeths Sohn Ladislaus, dessen Thronansprüche nach dem Tod Albrechts V. umkämpft waren. Kottannerin begleitete den jungen Herrscher später nach Wiener Neustadt und notierte die Ereignisse um 1450. Der 16 Blätter lange Bericht gilt heute als eine der frühesten erhaltenen Biografien einer Frau in deutscher Sprache und befindet sich in der Österreichischen Nationalbibliothek. Haiden hob hervor, dass solche Geschichten bis vor zehn bis 15 Jahren kaum bekannt waren.

Ein weiteres Beispiel für Mut und Anpassungsfähigkeit ist Thusnelda Kolbinger-Wolkenstein. Um einen k. u. k. Offizier heiraten zu können, meldete sie sich während des Ersten Weltkriegs unter dem Namen ihres verstorbenen Bruders zum Wehrdienst. Als Mann getarnt und gedeckt von Erzherzog Karl, diente sie als Meldereiter an der Galizien-Front. Nach ihrer Flucht aus rumänischer Gefangenschaft 1919 heiratete sie den Knopffabrikanten Siegfried Wolkenstein. In der NS-Zeit nutzte sie ihre Kriegserfahrung erneut, um sich und ihre Familie zu schützen, indem sie in NS-Uniform Spenden sammelte, ohne je Parteimitglied zu sein.

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Künstlerinnen und Sportlerinnen im Fokus

Das Buch beleuchtet auch künstlerische Leistungen, wie die von Barbara Krafft. Sie malte das bekannteste Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart, das heute unter anderem auf der Mirabell-Mozartkugel zu sehen ist. Krafft wurde in Wien von ihrem Vater, einem k. u. k. Hofmaler, ausgebildet. Nach der Trennung von ihrem Mann zog sie zwei Kinder allein groß und sicherte ihren Lebensunterhalt durch Auftragsarbeiten in Salzburg, Prag und Bamberg. Haiden stellt heraus, dass Krafft zu den erfolgreichsten Porträtmalerinnen ihrer Zeit zählte.

Im Bereich des Sports wird die Pionierin Crescentia Flendrovsky vorgestellt. In Wien erlebte der Radsport um 1900 einen Boom, als rund 300 Fahrradvereine entstanden. Flendrovsky brach mit den damaligen Kleidervorschriften, verzichtete auf das Korsett und trug praktische Kleidung. 1897 wurde sie bei einem Geheimrennen im Prater Zweite und trat 1898 beim ersten internationalen Damenrennen in Berlin an. Sie starb 1900 nach einem Sturz mit nur 28 Jahren, kurz darauf wurden Frauen von Radrennen ausgeschlossen. Offizielle Straßenmeisterschaften für Frauen gab es in Österreich erst wieder ab 1990.

Diana Budisavljević, die im Jahr 1919 mit ihrem Mann nach Zagreb zog, wird ebenfalls gewürdigt. Als ausgebildete Krankenschwester leistete sie bedeutende Hilfsarbeit. Die Porträts im Buch sind nach Geburts-, Gedenk- und Todestagen geordnet, sodass es sich sowohl zum fortlaufenden Lesen als auch zum gelegentlichen Nachschlagen eignet. Plainacher witzelte, dass das Buch Männern zeige, was sie ihren Frauen schenken könnten, betonte aber, dass gemeinsames Lesen der ideale Weg sei. Das Werk dient somit nicht nur der Erinnerung, sondern auch der zeitgemäßen Auseinandersetzung mit der historischen Rolle von Frauen.