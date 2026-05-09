Das 350. Wiener Derby zwischen Rapid und Austria wird am Sonntag (17 Uhr) die Fußballseele elektrisieren. Rapid-Legende und ehemaliger Profi Steffen Hofmann beschreibt die Faszination und Reiz des Derbys als Emotion pur. Die Bundesliga-Wahnsinn zeigt, dass die Voraussetzungen für den Meistertitel heuer so gut wie nie zuvor gewesen wären. Rapid teilt sich die Rolle des leidenden Rapid-Fans, und die Chance auf den 33. Meistertitel ist offiziell vorbei. Der ewige Auf und Ab bleibt ein Thema, und Kontinuität ist gefragt.

Das 350. Wiener Derby , ein Duell der Geschlagenen aus dem Titelrennen der Bundesliga , wird am Sonntag (17 Uhr) die Fußballseele elektrisieren.

"Wiener Derby, das ist Emotion pur. Viel mehr geht nicht", sagt Steffen Hofmann, Rapid-Legende und ehemaliger Profi. Die Faszination und Reiz des Derbys können nur die Leidenschaft und das Feuer in Nuancen spüren, die stets ruhige Stimme von Hofmann klingt dann etwas eindringlicher, und der Blick bleibt melancholisch wirkend. Hofmann trug das grün-weiße Trikot 540 Mal und hat 48 Mal gegen den violetten Erzrivalen auf dem Platz gestanden.

Als ehemaliger Profi und Geschäftsführer verfolgt er das Geschehen und sieht es als viel schwerer, als vorher. Als Passagier und Verantwortlicher für viele Dinge, die rundherum passieren, ist das Herumsitzen ganz schlimm, wirklich furchtbar. Die Bundesliga-Wahnsinn: Alle stolpern dahin, weshalb der Titelgewinn für Rapid heuer so einfach wie nie gewesen wäre. Rapid teilt sich die Rolle des leidenden Rapid-Fans, die Qualvolle Gewohnheit geworden ist.

Die Chance auf den 33. Meistertitel ist offiziell vorbei, und die eigenen Leistungen wurden durch Patzer der Rivalen gehalten. Während Tabellenführer Lask und Titelverteidiger Sturm Graz sich in den verbleibenden Runden liefern, wartet Rapid auf den ersten Triumph seit 2008. Didi Kühbauer, einstiger Spieler und Trainer, hat den Lask zum zweiten Double der Vereinsgeschichte geführt.

Hofmann sieht die Voraussetzungen für den Meistertitel heuer so gut wie nie zuvor. Einem solchen Lauf sei der Lask nach dem Trainerwechsel gekommen und spielt nun um das zweite Double der Vereinsgeschichte nach 1965. Peter Stöger, einstiger Trainer, hat die Hoffnung wachsen lassen, doch auf das Hoch folgte der jähe Absturz. Ein ewiges Auf und Ab bleibt ein Thema.

Die Kontinuität ist gefragt, und Hofmann sieht Sturm Graz als Beispiel. Markus Katzer, Geschäftsführer, hat die sportliche Analyse der männlichen Profis und die Entscheidungen in diesem Bereich übernommen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wiener Derby Duell Der Geschlagenen Bundesliga Rapid Austria Emotionalität Wahnsinn Meistertitel Patzer Trainerwechsel Konstanz Rivalen Ewiges Auf Und Ab Kontinuität

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Wiener Wahnsinn' und Rapid - Causa Wienwert vor Gericht: Freispruch für NevrivyWienwert-Prozess: Freispruch für Bezirkschef Nevrivy und Ex-Chef Gruze. Vorwürfe zu Amtsgeheimnis und Bestechung vom Gericht abgewiesen.

Read more »

Austria-Held Ogris: 'Gönne Kühbauer Titel mit LASK'Wiener Derby: Austria-Legende Ogris blickt vor dem 350. Duell gegen Rapid auf Rivalität, Titelchancen von LASK und aktuelle Stürmer-Probleme.

Read more »

Gollowitzer appelliert an die Vernunft der Fans2300 Austria-Fans kehren am Sonntag beim 350. Wiener Derby nach Hütteldorf zurück. Präsident Kurt Gollowitzer sprach mit den Fanklub-Vertretern, ...

Read more »

Wiener Gemeinderat rücktängezt 50 Prozent der neuen Angestellten Lehrerbezahlen nicht korrekt umNach Angaben der Wiener Grünen warten rund 50 Prozent der neu angestellten Lehrer in Wien auf eine korrekte Gehaltseinstufung. Laut der Antwort Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) wurden im Schuljahr 2025/26 insgesamt 1.640 neue Lehrer angestellt. Rund 800 davon konnten aufgrund von Problemen bei Verträgen, Gehaltsauszahlungen und Anrechnung von Vordienstzeiten nicht korrekt eingestuft werden. Die Grünen sprechen von einem massiven Managementversagen der zuständigen Neos-Bildungsstadträtin. Besonders bitter sei die Situation, weil mehrere betroffene Lehrervorauszahlungen auch steuerliche Nachteile hätten.

Read more »