Sturm Graz tritt am letzten Spieltag der österreichischen Fußball-Bundesliga gegeneinander dem SK Rapid an und hat die Chance, den Meistertitel zu fixieren. Trainer Fabio Ingolitsch betont, dass der Druck bei dem LASK liegt und dass seine Mannschaft derzeit in einer komfortablen Ausgangssituation steckt. Für den Titelhattrick ist ein Heim-Sieg Pflicht, nachdem der Titelverteidiger zuletzt in Hartberg die Pflicht erfüllte. Für den Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup ist es wichtig, dass auch die Dienstreise nach Graz zum Saisonabschluss ist und dass jeder Spieler œuvert und setzt, was er kann. Hoff Thorup muss die zwei Punkte vor ihm liegende Austria oder Salzburg überholen, um ins Europacup-Play-off zu kommen und Rang vier zu sichern.

Sturm Graz tritt am letzten Spieltag der österreichischen Fußball- Bundesliga gegeneinander dem SK Rapid an und hat die Chance, den Meistertitel zu fixieren. Das „Sternderl" des LASK durch Abrundung bei der Punkteteilung straft die Grazer jedoch mit der Chance auf einen Austria -Sieg, wenn sie gewinnen.

Der Trainer Fabio Ingolitsch betont, dass der Druck bei dem LASK liegt und dass seine Mannschaft derzeit in einer komfortablen Ausgangssituation steckt. Für den Titelhattrick ist ein Heim-Sieg Pflicht, nachdem der Titelverteidiger zuletzt in Hartberg die Pflicht erfüllte. Für den Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup ist es wichtig, dass auch die Dienstreise nach Graz zum Saisonabschluss ist und dass jeder Spieler nutzt und setzt, was er kann.

Hoff Thorup muss die beiden Punkte vor ihm liegende Austria oder Salzburg überholen, um ins Europacup-Play-off zu kommen und Rang vier zu sichern. Rapid-Kapitän Matthias Seidl ist gesperrt und muss zwei Spiele zu sidelineschauen, während Yuhusuf Demir erstmals seit seiner Rückkehr in der Startelf stehen könnte





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga Sturm Graz SK Rapid Meistertitel Austria Salzburg Johannes Hoff Thorup Fabio Ingolitsch Servicedreise Der Druck Titelwurf Europa-Play-Off

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Best Upcoming Events in Vienna and GrazThis news text highlights the best upcoming events in Vienna and Graz, including the Storytelling Festival in Graz, the Productivitiy-focused Arbeitsfilmfestival in Vienna, and the 75th anniversary celebrations of the Wiener Festwochen with Patti Smith. It also mentions Calle Libre, Vienna Digital Cultures Festival, and a showcase of works by Autodidakts in the Wiener Fotoarsenal.

Read more »

32. Bundesliga: LASK und Sturm Graz um den MeistertitelDie Linzer haben die beste Ausgangslage im Titelkampf und benötigen einen Sieg oder Remis gegen Austria Wien, um sich den Meistertitel zu sichern. Für Sturm Graz gilt es, bei einem klaren Erfolg gegen Rapid, gleichzeitig einen Umfall des LASK zu hoffen.

Read more »

Kellerbrand in Graz: Feuerwehr rettete 20 PersonenAm Freitagnachmittag wurde die Grazer Berufsfeuerwehr auf den Griesplatz alarmiert. In einem Keller war es zu einem Brand gekommen. Über 20 Personen ...

Read more »

Zusatz segurança: Primeiro passo é dotar de sistemas de segurança em quatro escolas de GrazDepois do tremendo ataque de violência no dia 10 de Junho de 2025, no Liceu Antônio Carlos de Graz, que resultou na morte de nove estudantes e uma professora, o trabalho de elaboração de novas medidas de segurança em estabelecimentos educacionais foi iniciado.

Read more »